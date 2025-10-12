Pláteník (KDU-ČSL): Obranu nemůže vést hnutí, které zpochybňuje naše místo v NATO

13.10.2025 6:23 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obsazení funkce ministra obrany hnutím SPD

Pláteník (KDU-ČSL): Obranu nemůže vést hnutí, které zpochybňuje naše místo v NATO
Foto: Václav Pláteník
Popisek: Václav Pláteník

Ministerstvo obrany má připadnout SPD? Hnutí, které chce menší armádu, vystoupení z NATO a pro některé její členy je bližší Rusko než naši spojenci. To je vážné riziko pro bezpečnost České republiky.

Obranu nemůže vést hnutí, které zpochybňuje naše místo v NATO. V době, kdy Rusko vede agresivní válku proti Ukrajině. Potřebujeme silnou armádu a jistotu, že stojíme pevně po boku svých spojenců, ne politiky, kteří nás chtějí odvrátit od Západu.

Souhlasíte, aby zástupce SPD vedl Ministerstvo obrany?

Mgr. Václav Pláteník, M.A., LL.M.

  • KDU-ČSL
  • poslanec
