Pláteník (KDU-ČSL): Obranu nemůže vést hnutí, které zpochybňuje naše místo v NATO

Ministerstvo obrany má připadnout SPD? Hnutí, které chce menší armádu, vystoupení z NATO a pro některé její členy je bližší Rusko než naši spojenci. To je vážné riziko pro bezpečnost České republiky.
Obranu nemůže vést hnutí, které zpochybňuje naše místo v NATO. V době, kdy Rusko vede agresivní válku proti Ukrajině. Potřebujeme silnou armádu a jistotu, že stojíme pevně po boku svých spojenců, ne politiky, kteří nás chtějí odvrátit od Západu.
Souhlasíte, aby zástupce SPD vedl Ministerstvo obrany?
Mgr. Václav Pláteník, M.A., LL.M.
autor: PV