Ministryně Maláčová: ANO navrhuje zmrazení platů politiků pouze před volbami

reklama

Děkuji, pane předsedo. Váženě paní poslankyně, vážení páni poslanci, jestlipak víte, jaký je rozdíl mezi sociální demokracií a hnutím ANO. Ten rozdíl je zásadní, protože sociální demokracie navrhuje zmrazení platů politiků včas a průběžně a hnutí ANO to dělá pouze před volbami. To je ten zásadní rozdíl. Já když jsem chtěla zmrazení politiků k 1. 1. příštího roku řešit v květnu (smích v sále)... Zmrazení platů politiků k 1. 1. řešit v květnu, tak pan premiér ten vládní návrh nezařadil na pořad schůze. A teď před volbami ejhle na devadesátku s doufáním nebo s nadějí, že to dva poslanecké kluby zablokují, tak se to na poslední chvíli několik málo dnů před volbami projednává. To je ale náhodička. Když jsem navrhovala, aby se to řešilo včas v květnu, tak to nešlo, a teď několik málo dnů před volbami to najednou strašně hoří.

Já si ale myslím, že podstata toho problému je úplně někde jinde. Myslím si, že vrchol pokrytectví se ukazuje na zmrazení platů politiků u jiné politické strany, je to zejména v tom pravém spektru, vpravo od nás. Protože když jsme chtěli přidat důchodcům tři stovky, tak jste byli proti, když jsme navrhovali jako sociální demokracie, aby se minimální mzda zvýšila na 18 tisíc, tak jste byli proti, když jsme navrhovali, aby platy státním zaměstnancům vzrostly i 3 tisíce, policistům, hasičům, ošetřovatelkám, pečovatelkám, ale také úřednicím na úřadu práce nebo na České správě sociálního zabezpečení, protože tito lidé mají nejnižší platy ve státní sféře a protože si pandemii odmakali v první linii, tak jste byli proti. Ale když vám mají vzrůst platy minimálně o 5,5 tisíce, tak slyším argumenty - vždyť jde jenom o 650 milionů, státní rozpočet stejně neušetří, nějakých 650 milionů, to nás nevytrhne.

V době extrémního zadlužení je zmrazení platů politiků, dámy a pánové, jasný signál těch, kteří to myslí se státní kasou a také s platy a mzdami ostatních vážně. Takže je to symbol a je to jasný příklad toho, že si uvědomujeme, v jaké jsme ekonomické situaci. Proto sociální demokracie tento návrh zákona, ačkoliv jde na poslední chvíli, jasně před volbami podporuje, i když kdyby bylo po našem, tak už jsme to schválili v létě a nemusel z toho být předvolební cirkus.

Takže ještě jednou prosím, podpořte tento návrh zákona. Poprosím pak i senátory, protože je to jasný signál státu, že šetříme každou korunu a že jdeme jako politici příkladem. Velmi děkuji.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Babiš: Měli bychom jít příkladem. Sám svůj plat posílám samoživitelkám ČSSD představila priority k případnému jednání o vládě Herzmann zveřejnil trendový model pro parlamentní volby. Ty by vyhrálo ANO, do Sněmovny by se dostala i ČSSD Sněmovna by měla mít na odchodné pro poslance přes 66 milionů Kč

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.