Ministryně Maláčová: Tento návrh zákona je výrazem mezigenerační solidarity

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

velmi stručně k tomuto návrhu zákona, jehož obsah každý zná a tak jak sleduji debaty v této ctěné Poslanecké sněmovně, tak každý má na tento návrh velmi vyhraněný názor.

Není potřeba zdůrazňovat, že je to pro nás absolutní priorita. Důchody jsou v České republice nízké, já jen uvedu, téměř milión starobních důchodců a důchodkyň má i přes rekordní navyšování z minulých let starobní důchod pod 14 tisíc korun. Jen připomenu, že když jsme přebírali v roce 2014 vládu, tak byl průměrný starobní důchod 11 tisíc korun. To znamená, že o více než 4,5 tis. méně než bude průměrný důchod za několik málo týdnů.

Já bych chtěla zdůraznit, že tento návrh zákona, to znamená návrh na zavedení jednorázového příspěvku ve výši 5 tisíc korun pro všechny pobíratele důchodů a vyplacení v prosinci tohoto roku není populistický krok. Je to kompenzace inflace, která v posledních dvanácti měsících roste nevídaným způsobem a roste nejvíce od roku 2012.

Já si myslím, že se shodneme na tom, že během uplynulé takzvané koronakrize nebo během uplynulé první vlny koronakrize se pomáhalo všem a je potřeba pomoci i všem těm, kteří nemohou pracovat, jsou postiženi touto vysokou inflací a myslím si, že je to spravedlivé.

Jen výběrem k tomu, jak se pomáhalo pobíratelům důchodů v posledních letech. Namátkově, co se nám podařilo v důchodovém systému změnit. Asi nejdůležitější krok byl poslanecký návrh pana poslance Romana Sklenáka, který změnil takzvaný valorizační mechanismus. Já jako ministryně práce a sociálních věcí jsem prosadila tisícovku pro takzvané starodůchodce, to znamená pro tu věkovou kohortu 85+. Podařilo se nám prosadit navýšení základní výměry ve výši 10 % průměrné mzdy.

To jsou všechno kroky, které mimo nebo nad rámec těch takzvaných zákonných, mimozákonných, valorizací situaci seniorů a seniorek zásadním způsobem zlepšily a vedly k tomu, že se nám podařilo průměrný důchod za posledních šest let navýšit o téměř pět tisíc - nebo podle toho, k jakému časovému datu to vezmeme. Zda to vezmeme k současnosti, nebo k tomu 1. 1., kdy opět průměrný důchod stoupne o 848 korun v průměru.

Často se tady vede debata o tom, proč plošně, proč navyšovat důchody plošně, nebo proč pomáhat všem stejně. Já si myslím, že bychom měli pomáhat zejména těm nejslabším. Proto stejná částka, protože když máte důchod deset tisíc, tak pro vás pět tisíc má jinou hodnotu, než když máte důchod dvacet tisíc. Proto si myslím, že tento krok pomůže právě těm nejslabším.

A vím, že tady během diskuze, nebo během jednotlivých vyjádření, padaly kroky k tomu, že bychom měli pomáhat jenom těm, co mají důchod nižší, než je průměrný důchod. Nedokážu si představit, že někdo, kdo má o korunu více, než je průměrný důchod, tak že by tu částku pět tisíc nedostal. Myslíte, že by to bylo spravedlivé? Někdo, kdo má o korunu více, o deset korun více, o sto korun více, tak už by tu částku neměl dostat? To by bylo velmi nespravedlivé a myslím si, že by to napáchalo více škody, než užitku.

Ještě dneska v té rozpravě k předchozím bodům padaly návrhy, že se má ještě více pomáhat živnostníkům, že se má ještě více pomáhat podnikatelům, malým firmám do 50 zaměstnanců. Víte, že návrh na odpuštění sociálního a zdravotního byl jeden z prvních nápadů, který jsem po vyhlášení nouzového stavu jako ministryně práce a sociálních věcí prosadila. Prosadila jsem ho na šest měsíců a živnostníkům se odvody odpouštěly plošně. Nikdo to nezpochybňoval, i když si myslím, že se shodneme na tom, že ne všichni živnostníci byli tou probíhající koronakrizí plošně postiženi.

Plošně jsme také pomáhali všem firmám do 50 zaměstnanců, protože to byl efektivní, rychlý, nástroj, jak pomoci malým českým firmám. Myslím si, že to také nikdo nezpochybňoval a celá debata se vedla o tom, že se má ta pomoc maximálně navýšit pro firmy, které mají vyšší počet zaměstnanců. Nerozumím proto, proč se u té plošné pomoci u seniorů a seniorek, proč tam se vede diskuze, že to není spravedlivé. Ještě jednou říkám, myslím si, že ten příspěvek pět tisíc korun pomoci jako kompenzace zvýšené inflace za posledních několik měsíců je velmi správný krok a pro sociální demokracii je to naprostá priorita.

Také pevně doufám, že tato debata nám pomůže konečně vést seriózní diskuzi o tom, jak provedeme v naší zemi důchodovou reformu. Třicet let poté, kdy se o důchodové reformě pouze mluví. Děkuji všem poslancům a poslankyním, kteří se poctivě účastní komise pro spravedlivé důchody. Myslím si, že jsme dospěli poměrně daleko. Myslím si, že většina poslaneckých klubů nebo jejich členů je poctivě do této diskuze zapojena a my v příštích týdnech náš konkrétní návrh důchodové reformy v paragrafovém znění představíme.

Protože si myslím, že to je skutečně ta nejdůležitější otázka, jak zajistíme spravedlivé důchody všem současným i budoucím penzistům a penzistkám. Aby lidé, kteří celý život pracovali, poctivě odváděli, tak aby měli na sklonku svého života spravedlivé a důstojné důchody. Myslím si, že to je opravdu základní funkce státu, jak zajistit lidem, kteří celý život pracovali, spravedlivě a poctivě odváděli velkou část své mzdy nebo platu státu, tak aby měli důstojný a spravedlivý důchod. Pokud stát nebude schopen takovéto důchody zajistit, tak si myslím, že je to na pováženou.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, slíbila jsem, že nebudu mluvit dlouho. Pro mě je tento návrh zákona výrazem mezigenerační solidarity. Naše seniorky a senioři vybudovali naši zemi, předali nám ji v takovém stavu, abychom mohli dále vést prosperující a dobrý život a já si myslím, že si své důchody předplatili. Proto si myslím, že bychom měli v co nejkratším možném projednávání tento návrh zákona schválit, protože všichni budeme jednou staří. A myslím si, že si ty starší generaci mezi námi tu takzvanou mezigenerační solidaritu zaslouží.

Moc vám děkuji za pozornost.

