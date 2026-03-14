Ministryně Schillerová: Andrej Babiš hledá spojence pro společnou taktiku

Vážení přátelé, tady po tom schodišti celkem často pospíchám nahoru a dolů. Řeším věci zároveň na ministerstvu, ve sněmovně, na vládě i v Bruselu. Nezapomínám ale během toho všeho, že se blíží naše společné výročí. Ještě čtyři a bude to přesně sto dní, co díky vašim hlasům skončila vláda Petra Fialy, aby mohla začít ta naše. A my se do práce pro vás zakousli od první chvíle.
Ani ne 24 hodin poté, co se z nás stali ministři, jsme se sešli ve Strakově akademii a začali plnit to, co jsme vám před volbami slíbili. Žádné rozhlížení. Schválně se můžete podívat na zprávy z té doby. V pondělí 15. prosince uvedl Andrej Babiš ministry do úřadů. V úterý 16. prosince jsme odmítli migrační pakt, emisní povolenky pro domácnosti a rozhodli jsme snížit cenu elektřiny pro domácnosti a firmy. O měsíc později český i evropský statistický úřad potvrdily, že právě snížení ceny elektřiny zpomalilo zdražování v naší zemi. Na začátku roku 2026 jsme dosáhli nejnižší inflace za posledních devět let.
No a pak už to šlo ráz na ráz. Nebylo jednání vlády, na kterém bychom neschválili něco zásadního pro naši zemi. A taky jsme to díky síle našich poslanců okamžitě začali prosazovat ve Sněmovně.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Stavební zákon je opraven a půjde do druhého čtení. Růst odvodů pro osoby samostatně výdělečně činné, který naplánovala předchozí vláda, bude zastaven. Zákon o tom jde do posledního čtení. Práce na Elektronické evidenci tržeb 2.0 pokračuje podle plánu. Stejně tak příprava naší Kobry proti práci načerno, na které dělám spolu s dalšími ministry a úřady včetně cizinecké policie.
Pamatujete, jak podnikatelé vynadali Fialovi na strojírenském veletrhu v Brně, že vůbec nechápe, jak funguje průmysl a národní hospodářství? Tak nás, dámy a pánové, teď podnikatelé naopak chválí. Nejen za to, že si chceme posvítit na podvodníky na daních, ale speciálně i za naši hospodářskou strategii, jejímž mozkem je můj ctěný kolega Karel Havlíček. Ten s ní mimochodem právě v těchto dnech sklízí velký úspěch v USA, kam otevírá dveře našim šikovným firmám.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
A co teprve Andrej Babiš, který dává najevo všem ostatním evropským politikům, že nás musí brát vážně. Už nebude stačit se na nás usmívat a u toho za našimi zády tlačit zákony proti našim národním zájmům. Tak to totiž chodilo čtyři roky za Fialy. Andrej Babiš se v prvních měsících ve funkci potkal s premiéry Německa, Francie, Itálie a samozřejmě i s premiérem Slovenska, protože dobře ví, kdo jsou naši nejbližší sousedé. Hledá spojence pro společnou taktiku, jak zastavit úpadek evropského průmyslu. Klobouk dolů a přejme mu hodně sil.
Nechci se tady moc rozepisovat o průšvizích minulé vlády, protože ať už to člověk myslí jakkoli, vždy tím vzbudí podezření, že se chce vymlouvat na minulost. Proto zmíním jen jeden průšvih, který se týká nás všech a je podle mě nejzávažnější. Totálně vycucané zdravotní pojišťovny bývalým ministrem zdravotnictví. Podle mě účelově vedl zdravotní péči směrem k privatizaci. My ho na té cestě zarazili a teď pracujeme na stabilizaci pojišťoven, aby měly dost peněz na výkony a nikdo se nemusel obávat o kvalitu péče.
Děkuji, jestli jste to dočetli až sem, a odpusťte, že to byl tentokrát takový sušší seznam. Ale chtěla jsem vám podat alespoň nějakou zprávu, když už se blíží to naše výročí.
Mějte se krásně a užijte si jaro. Tedy alespoň vy, kterých se podle meteorologů bude o víkendu týkat.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.