Ministryně Schillerová: Andrej Babiš hledá spojence pro společnou taktiku

14.03.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k první stovce dnů vlády premiéra Babiše

Ministryně Schillerová: Andrej Babiš hledá spojence pro společnou taktiku
Foto: Repro ČT
Popisek: Alena Schillerová

Vážení přátelé, tady po tom schodišti celkem často pospíchám nahoru a dolů. Řeším věci zároveň na ministerstvu, ve sněmovně, na vládě i v Bruselu. Nezapomínám ale během toho všeho, že se blíží naše společné výročí. Ještě čtyři a bude to přesně sto dní, co díky vašim hlasům skončila vláda Petra Fialy, aby mohla začít ta naše. A my se do práce pro vás zakousli od první chvíle.

Ani ne 24 hodin poté, co se z nás stali ministři, jsme se sešli ve Strakově akademii a začali plnit to, co jsme vám před volbami slíbili. Žádné rozhlížení. Schválně se můžete podívat na zprávy z té doby. V pondělí 15. prosince uvedl Andrej Babiš ministry do úřadů. V úterý 16. prosince jsme odmítli migrační pakt, emisní povolenky pro domácnosti a rozhodli jsme snížit cenu elektřiny pro domácnosti a firmy. O měsíc později český i evropský statistický úřad potvrdily, že právě snížení ceny elektřiny zpomalilo zdražování v naší zemi. Na začátku roku 2026 jsme dosáhli nejnižší inflace za posledních devět let.

No a pak už to šlo ráz na ráz. Nebylo jednání vlády, na kterém bychom neschválili něco zásadního pro naši zemi. A taky jsme to díky síle našich poslanců okamžitě začali prosazovat ve Sněmovně.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  ANO 2011
  místopředsedkyně vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stavební zákon je opraven a půjde do druhého čtení. Růst odvodů pro osoby samostatně výdělečně činné, který naplánovala předchozí vláda, bude zastaven. Zákon o tom jde do posledního čtení. Práce na Elektronické evidenci tržeb 2.0 pokračuje podle plánu. Stejně tak příprava naší Kobry proti práci načerno, na které dělám spolu s dalšími ministry a úřady včetně cizinecké policie.

Pamatujete, jak podnikatelé vynadali Fialovi na strojírenském veletrhu v Brně, že vůbec nechápe, jak funguje průmysl a národní hospodářství? Tak nás, dámy a pánové, teď podnikatelé naopak chválí. Nejen za to, že si chceme posvítit na podvodníky na daních, ale speciálně i za naši hospodářskou strategii, jejímž mozkem je můj ctěný kolega Karel Havlíček. Ten s ní mimochodem právě v těchto dnech sklízí velký úspěch v USA, kam otevírá dveře našim šikovným firmám.

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 12013 lidí

A co teprve Andrej Babiš, který dává najevo všem ostatním evropským politikům, že nás musí brát vážně. Už nebude stačit se na nás usmívat a u toho za našimi zády tlačit zákony proti našim národním zájmům. Tak to totiž chodilo čtyři roky za Fialy. Andrej Babiš se v prvních měsících ve funkci potkal s premiéry Německa, Francie, Itálie a samozřejmě i s premiérem Slovenska, protože dobře ví, kdo jsou naši nejbližší sousedé. Hledá spojence pro společnou taktiku, jak zastavit úpadek evropského průmyslu. Klobouk dolů a přejme mu hodně sil.

Nechci se tady moc rozepisovat o průšvizích minulé vlády, protože ať už to člověk myslí jakkoli, vždy tím vzbudí podezření, že se chce vymlouvat na minulost. Proto zmíním jen jeden průšvih, který se týká nás všech a je podle mě nejzávažnější. Totálně vycucané zdravotní pojišťovny bývalým ministrem zdravotnictví. Podle mě účelově vedl zdravotní péči směrem k privatizaci. My ho na té cestě zarazili a teď pracujeme na stabilizaci pojišťoven, aby měly dost peněz na výkony a nikdo se nemusel obávat o kvalitu péče.

Děkuji, jestli jste to dočetli až sem, a odpusťte, že to byl tentokrát takový sušší seznam. Ale chtěla jsem vám podat alespoň nějakou zprávu, když už se blíží to naše výročí.

Mějte se krásně a užijte si jaro. Tedy alespoň vy, kterých se podle meteorologů bude o víkendu týkat.

Psali jsme:

Ministryně Schillerová: Nebudu tlačit nelogicky něco na sílu
Ministryně Schillerová: Zákon snižuje administrativní zátěž účetních jednotek
Ministryně Schillerová: Rozpočet je úplný, pravdivý, realistický a nepředstírá nižší deficit
Ministryně Schillerová: Právě ta rychlost zdražování je podezřelá

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

vláda , ANO , Schillerová

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Jste spokojeni s výsedky práce vlády Andreje Babiše během první stovky dnů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jan Lipavský byl položen dotaz

Výhružky Zelenského

Co říkáte na to, jak Zelenský vyhrožoval Orbánovi? Já chápu, že je naštvaný, možná už i vyčerpaný, ale nemyslíte, že to přehnal? Paradoxně tím nahrává podle mě protistraně a jen si tím uškodí. Nemyslíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ODS: Levnější energie nezajistí jen výroba

12:06 ODS: Levnější energie nezajistí jen výroba

Europoslanci ODS na mediálním briefingu během březnového plenárního zasedání ve Štrasburku otevřeli …