Ministryně Schillerová: Byly to opravdu zvláštní tři dny

Vážení přátelé, získali jsme důvěru Sněmovny, i když je už od 4. října 2025 jasné, že máme důvěru národa. Volby tehdy trvaly dva dny. Během 14 hodin rozhodlo 5,6 milionu lidí o tom, kdo bude vládnout a kdo bude v opozici. Abychom tuto jasně vyjádřenou vůli lidí mohli potvrdit ve sněmovně, proseděli jsme tam tři dny a vyslechli si 26 hodin řečí. Náš plán byl přitom jasný. Představit program, který je zároveň zdůvodněním naší žádosti o důvěru, odhlasovat si to a vrátit se k rozdělané práci.
Jenže to by bylo příliš snadné. Opozice si nenechala ujít jedinečnou příležitost, jak zakusit sladkou blízkost mikrofonu. No a k tomu jsme museli celou tu dobu pozorovat poslance pirátů, jak chodí pozpátku. Člověk se cítí v rozpacích, když vidí takhle se chovat dospělé lidi.
Říkala jsem si na začátku toho festivalu projevů, jestli pobyt v opozici řečníky nějak ovlivnil. Jestli studená sprcha prohraných voleb náhodou neosvěžila jejich mysl. Ani Ň, přátelé. Ti stejní lidé, kteří zadřeli ekonomiku a udělali největší dluh v dějinách České republiky, nás obvinili, že chceme investovat do rozvoje ekonomiky.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Ti stejní lidé, kteří osekali podporu pracujících rodin a způsobili největší propad porodnosti v celých zaznamenaných dějinách Českých zemí, nás obvinili, že se nepřipravujeme na stárnutí populace. To číslo je mimochodem hrozivé. Ze 111 tisíc dětí narozených v roce 2021 to za Fialy kleslo na 84 tisíc v roce 2025.
Vůbec nepochopili, že my se nechceme připravovat na stárnutí českého národa, ale náš cíl je nakopnout ekonomiku a životní úroveň takovým způsobem, aby národ stárnout přestal.
Byly to opravdu zvláštní tři dny. Trochu jako na cirkuse. Ti, kteří způsobili kolaps stavebního řízení, a tím zadrhli výstavbu bytů, nás poučovali o dostupném bydlení. Dokonce jsme schytali kritiku i za to, že chceme podporovat sport, i když s tím mimo mikrofon každý soudný opoziční poslanec souhlasí.
Nebo třeba nás bývalý ministr, který se sklonil v Bruselu a zvedl ruku pro migrační pakt, obviňoval, že nemáme odvážnou zahraniční politiku. Nás, kteří jsme na úplně prvním vládním zasedání tento migrační pakt odmítli a s ním i nové zelené daně ETS2 a dohodli se, že nic z toho nebudeme překlápět do českých zákonů.
Těch 26 hodin řečí bylo únavných, ale my jsme je poctivě absolvovali. Ne jako tehdy vláda Petra Fialy, která v lednu 2022 dokazovala, že proti ní stejně nic nezmůžeme, a nechala prázdné lavice, dokud si nepřišla zvednout sama pro sebe ruku.
Byla to únava, ale i úleva. Celých těch 26 hodin mi pomáhala myšlenka, že ty prázdné fráze už nepronáší představitelé vlády, ale opozice. Že zatímco oni se po zavření úst odeberou zpět do poslaneckých lavic, my odejdeme zpět na naše ministerstva, kde pro vás můžeme reálně pracovat.
Věřím, že je to úleva i pro vás. Užijte si víkend, zima by měla být teď pár dní mírnější.
