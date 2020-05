Ministryně Schillerová: Chceme, aby nám kraje a města pomohly s investicemi

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, dámy a pánové, provedu vás novelou zákona o kompenzačním bonusu, který se týká už tolik diskutovaných malých s.r.o. Tento návrh byl schválen 4. května 2020, tedy bez standardního legislativního procesu. V Poslanecké sněmovně byl projednán ve stavu legislativní nouze. Teď se projednává ve stejném stavu Senátem.

Došlo tam k posunu, v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně byl schválen pozměňovací návrh, který zahrnuje pěstouny a dobrovolníky pečovatelské služby. Ten návrh byl diskutován se zástupci odborných svazů a komor. Jmenovitě bych ráda poděkovala vedoucímu metodiky a výkonu správy daní, Komory daňových poradců, panu inženýru Hajduškovi, prezidentovi Svazu obchodu a cestovního ruchu, panu Prouzovi, ale nechci zapomenout ani na Asociaci malých a středních podnikatelů, nechci zapomenout na Hospodářskou komoru a další.

Svolala jsem k tomu, než to šlo na plénum Poslanecké sněmovny, ještě i zástupce parlamentních stran, abych předešla takovému tomu soutěžení, kdo dá víc, protože sledovali jsme jediný cíl, ať ty peníze ta malá s.r.o. co nejrychleji dostanou.

A teď ty parametry. Týká se to tedy samozřejmě těch jednočlenných s.r.o., těch, jak my říkáme, převlečené OSVČ, ale i s.r.o., které mají 2 společníky. A tito společníci jsou fyzickými osobami, jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo společníci, kteří jsou členy jedné rodiny, to znamená, že tam definujeme osoby blízké, definujeme je tam úžeji než v občanském zákoníku, je to takový ten typický příklad, kdy podnikají manželé s dětmi, s rodiči. Ta osoba blízká je definována právě jako manželé, děti, rodiče nebo registrovaní partneři. Tam jsme vyšli úplně ze stejného principu, jako máme u OSVČ, kde OSVČ, když je tam spolupracující osoba, tak také dosáhne na kompenzační bonus. Žadatelem tedy je fyzická osoba, ne to s.r.o., to je to podstatné, takže každá ta fyzická osoba, která je v tomto typu s.r.o., dostane ten kompenzační bonus zvlášť. Takže žádá ta fyzická osoba. Musí splňovat následující podmínky. To s.r.o. muselo existovat před 12. březnem 2020, ti společníci museli být zapsaní před 12. březnem. Nesmí vykonávat činnost, jejímž důsledkem je účast na nemocenském pojištění jako zaměstnanec, těch výjimek, které už tam v tom zákoně jsou, to je ta pedagogická činnost, teď pěstouni a dobrovolníci pečovatelské služby. Musí být ke dni 12. března 2020 daňovým rezidentem nebo kvazirezidentem podle § 35ba, odst. 2 zákona o daních z příjmů. Čili nechceme, aby ty peníze směřovaly někam do, jak jste tady uváděli, to je nepřesné, ale někam mimo EU, někam do daňových rájů.

Vyloučeny jsou tyto s.r.o.: v úpadku, nebo v likvidaci, pokud jsou nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o dani z přidané hodnoty. A teď pozor, jejíž roční obrat nepřekročil částku 180.000 Kč. Takže my tam trváme na minimálním obratu. A tady jsem nemohla ustoupit jako u OSVČ, protože to odpovídá obratu 15.000 Kč/měs. V podstatě my jsme nechtěli, aby se to vyplácelo tzv. mrtvým schránkám. Takže jsme tam chtěli tento minimální obrat, ale bude se posuzovat v celoroku. Takže když to s.r.o. vzniklo v roce 2018, tak je to obrat za rok 2019. A pokud vzniklo třeba v lednu, únoru nebo začátkem března, před tím 12. březnem, tak jsme samozřejmě nešli na to, že to musí být 15.000 měsíčně, ale je to jakýsi odhad jeho bilance za rok 2020, který se pak ex post ověří po podání daňového přiznání. Čili v tuto chvíli ho v roce 2020, pokud vznikla na začátku, splňovat nemusí.

Další související témata. Pravidlo, že nelze současně čerpat kompenzační bonus jako u OSVČ jako společník s.r.o. Nelze současně čerpat kompenzační bonus za více s.r.o., tzn. tam se to propojí ve finanční správě podle rodného čísla. A je tam zase nutné uvést identifikaci s.r.o. Doplňujeme tam speciální pravidlo, to je jenom pro vás, to platí obecně, jehož cílem je s ohledem na mimořádnou situaci zjednodušit administraci pravidla vylučujícího kompenzační bonus, výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Setkali jsme se s případy, mysleli jsme si, že ta úprava je dostatečná, a setkali jsme se s tím, že jedna banka to obstavila a až po zásahu finanční správy a diskuzi s ní, tak to pustila. Ale chceme předejít tomu, aby to poplatník nemusel vysvětlovat a posílat tam nějaká vyjádření. Prostě ten, kdo provádí exekuci, nebude na tyto peníze v žádném případě sahat.

To bonusové období je od 12. března až do 30. dubna, respektive včetně 2. do 8. června. Takže celá ta částka, pokud by splňovala podmínky, že je postižen koronavirem buď primárně, nebo sekundárně, tak je až 44.500 Kč na jednoho za celou tu dobu. Anebo samozřejmě může čerpat 500 Kč na den, pokud splňuje jen po nějakou konkrétní dobu. Je to osvobozeno od daně z příjmů. To jsem říkala už posledně, to v zákoně bylo, v § 4, odst. 1, písmeno zj), a tato podpora je slučitelná s ošetřovným. To znamená, pokud fyzická osoba čerpá ošetřovné jako OSVČ, což je pro děti od 0 do 13 let, kdy jsme to zvedali na 500 Kč denně na vládě, to byl speciální program, který procesuje živnostenský úřad, tak je to slučitelné. Dostane toto a k tomu ještě ošetřovné.

Procesování bude stejné, jenom budou trošku jiné kolonky. Bude to zase čestné prohlášení, zase tam uvede identifikační údaje, bydliště, jméno. Pokud se jedná o rodinné firmy, tak uvede třeba „Karel Novák, rodné číslo, bydliště, syn“ tak, aby bylo ověřitelné, že tam je tato možnost. Zase se mohou využít všechny formy doručování včetně e-mailu pro tento případ. Tzn. vyplní žádost, naskenuje, emailem pošle. Interaktivní formulář je intuitivní, takže už tam finanční úřad, speciální pracoviště, emailová adresa se předvyplní, pokud se využije čestné prohlášení v aplikaci finanční správy.

Dochází k vyměření, já myslím, že zkušenosti jste tady už hodnotili posledně, pokud je podáno čestné prohlášení, nejsou tam žádné chyby, nedostatky – ty se řeší operativně, telefonicky, emailem - tak do dvou, maximálně tří dnů má fyzická osoba peníze na účtě.

Já bych si dovolila, asi se budeme ještě v debatě bavit o tom, že kompenzační bonus je spravován podle daňového řádu. Tudíž samozřejmě je vyplácen z příjmů, tím pádem má podíl na sdílené daně. Já tady mám tabulky, mám tady čísla, která vám uvedu, že to jinak udělat nejde. Pokud by měly uspět návrhy, které zaznívaly i v Poslanecké sněmovně, ale spíš ojediněle a neprošly, tak to není možné. Finanční správa by nemohla vyplácet a procesovat dotace, které by byly z výdajů z vládní rozpočtové rezervy. Protože to není podle zákona, podle rozpočtových pravidel možné. My jsme všechny tyto varianty zvažovali, analyzovali jsme je a toto byla jediná možná varianta.

A já si myslím, že je to v pořádku. Já jsem nepodpořila, nesouhlasila jsem včera, teď nevím, jestli to procesně neřeknu špatně, dívám se na pana předsedu, minule mě poučil, že nemám mluvit o pozměňovacím návrhu v této části. Ale včera podpořil hospodářský výbor pozměňovací návrh, to je fakt, který je technicky neproveditelný. A já, pokud by měl být tady načten a projít, tak skutečně se to celé odloží a budeme to muset přehlasovat. Protože není možné, aby to, co tam bylo navrženo, bylo vzato ze závislé činnosti, ale za podmínek fyzických osob. Prostě není to technicky možné, je to proti rozpočtovému určení daní a technicky by to znamenalo, že by se ručně dělaly převody pro 6000 obcí. A to by všechno ovlivnilo celkově ten proces.

Čili já velmi prosím, aby ta debata, nemohu to ovlivnit, nebyla o rozpočtovém určení daní. A pokud bude, tak já to samozřejmě podložím tvrdými čísly, aby byla o tom kompenzačním bonusu. Abychom se snažili pochopit to, že to jsou naše OSVČ, naše s.r.o., nás všech. Oni žijí v těch městech a v těch obcích, oni přispívali svými daněmi po celou dobu konjunktury, a teď mají problém a je to v pořádku, že takhle postupujeme. Je to nejrychlejší proces, absolutně nejefektivnější, obce to nijak nepostihne. My počítáme s propadem asi o 11 %. Teď nevím, jestli z ohledu bonusů, ale v celkových příjmech krajů, měst a obcí. Což stress testem ministerstva financí je zátěž, kterou unesou bez problémů vzhledem k přebytkům, které mají a vzhledem k velice nízké úvěrové angažovanosti.

A my samozřejmě počítáme s masivní podporou, chceme, aby nám kraje a města pomohly s investicemi. Protože jestli má něco nastartovat ekonomiku, tak jsou to investice. A my počítáme s masivní podporou investičních programů formou dotačních titulů. Paní ministryně Dostálová má za úkol, nebo respektive teď je míč na straně Svazu měst a obcí, kdy my jsme měli s nimi video call. Oni mají připravit a zaktualizovat zásobník projektů podle toho, zda jsou připraveny, jsou pod stavebním povolením a počítáme, takže ty peníze se vrátí jiným kanálem. Protože chceme, abychom všichni investovali. Máme připravené evropské peníze na dvojky, trojky, které jsme samozřejmě v posledních letech nad rámec rozpočtového určení daní ještě masivně podporovali v době konjunktury. A počítáme s tím i nyní, takže já myslím, že bychom k tomu měli takto s rozumem přistoupit, že jsou to naše osoby samostatně výdělečně činné, žijí v těch městech a krajích. Měli bychom hledat řešení, protože všichni budeme trochu tou krizí, ne trochu, ale dost postiženi. A stát je samozřejmě připraven pomáhat a připraven podpořit firmy i občany. Ale toto nešlo udělat jinak, pokud jsme chtěli skutečně zachovat tu rychlost a flexibilitu, která nakonec – a sami jste to potvrdili, řada z vás – se projevila jako velmi účinná. Protože ty peníze byly rychle u poplatníků a budou tady rychle i u těch s.r.o., pokud to dnes schválíte. Nebudeme to oddalovat o dalších 14 dní. Děkuji vám za podporu.

