Ministryně Schillerová: Nenechám padat rozpočet volným pádem

Doufám, že to stihnu za dvě minuty, ale musím reagovat hned, abych na to nezapomněla.

Víte, pane předsedo Kalousku, už jsem to možná říkala, tak se budu opakovat, já jsem nechala spočítat všechny opoziční poslanecké pozměňovací návrhy ke kovidovým zákonům, a je to za 723 mld. Všechny. Některé byly i vaše. To znamená, když my jsme navrhli kompenzační bonus 500 Kč, navrhoval jste 700 Kč. A často se setkávám s tím, že opozice turbuluje prostě naše návrhy směrem fiskálně nahoru, to nakonec není nic nového, ale současně druhým dechem volá, abychom byli co nejvíc fiskálně úsporní a co nejvíc šetřili. Nejde to dohromady. To pro mě potom není žádná konstruktivní debata. Podívejte se, co se děje v Evropě.

Podívejte se, jak reagují jednotlivé evropské země. Dáváte mi za příklad Německo. Neustále tady slyším, podívejte se na Němce. Já znám čísla Německa. Je to silná ekonomika. Oni se z toho pravděpodobně dostanou velmi rychle. Ale jejich míra zadlužení se bude pohybovat kolem 70 % HDP. Naše i s pětisetmiliardovým schodkem odhadujeme něco málo přes 38 % HDP, protože jsme byli pod 30 % před pandemií.

Říkáte, a to beru za korektní, že jste připustil, že nejsem schopna prostě seškrtat desítky miliard na jednotlivých resortech. Včera jsem zase obeslala resorty k nespotřebovaným nárokům k 30. 6., budu na tom s nimi sedět v pololetí. Řekla jsem na rozpočtovém výboru a potvrzuji to tady, že nenechám padat rozpočet volným pádem, že proto je tam rezerva, že skutečně ta makroekonomická predikce z dubna je zatížená směrem dolů. Ale příští uděláme až začátkem září, až budeme mít čísla Českého statistického úřadu. (Upozornění na čas.) Ale v tuto chvíli - tak to dopovím jindy. Děkuji.

Oběma pánům děkuji. Já abych neztratila nit. Neseškrtám tam desítky miliard. 10 % provozních výdajů byly 3 mld., které jsem škrtla v roce 2020. Snížení počtu úředníků bylo asi 2,7. Samozřejmě vynechali jsme ozbrojené složky. A tyto další desítky miliard, a to jste nakonec potvrdil a dobře víte, že tam nenajdu. Proto je tam i tak velká rozpočtová rezerva, která se pohybuje teď kolem 34 mld., protože to mohu polknout propad daňových příjmů (?), který může být vyšší, a to jste také připustil, než jsme v tuto chvíli odhadli podle té původní makroekonomické predikce a přičetli jsme (nesrozumitelné) opatření vlády. Já jsem skutečně řekla, že pokud by zhoršovaly výsledky, tak začnu vázat výdaje a prioritizovat jednotlivé výdaje resortů. Ale nebudu to dělat - a to odpovídám na ten dotaz, který jste mi položil opakovaně - v nejhlubší hospodářské recesi v historii této země od 30. let minulého století.

Co se týče udržitelnosti veřejných financí, ano, je pravda, že na stole není zatím žádná důchodová reforma. Ona notabene nebyla na stole 30 let. To se nechci vymlouvat. Ale na konci srpna, a bylo to Ministerstvo financí pod mým vedením, které prosadilo na vládě analýzu OECD, která se v tuto chvíli připomínkuje v těchto dnech a na konci prázdnin bychom ji měli nejpozději mít jako vláda k dispozici. A já si vážím té analýzy, protože ji vytvářejí nezávislí zahraniční experti, kteří tady byli na nějaké misi, sbírali si údaje. A myslím si, že to bude možná lepší než různé důchodové komise, které tady byly v historii zpátky poněkolikáté a vždy tam byla nějaká zátěž. Takže my víme o problému udržitelnosti veřejných financí. Víme, že to je problém, který se tu objeví někdy za 15 let. A víme, že se na něj budeme muset připravit. (Upozornění na čas.) Nicméně v tuto chvíli bych považovala za trestuhodné vázat výdaje.

