Ministryně Schillerová: Není důvod pro specifické postavení České televize nebo Českého rozhlasu

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Já nechci zdržovat, ale aby potom mi nebylo třeba vyčítáno, že nebyla možnost zareagovat na mě. Tak proto jsem se přihlásila. Já teď v tuto chvíli asi nemusím se vyjadřovat k té vlastní materii zákona. Tady jsem nezaznamenala vůbec žádný odpor. Nakonec je to implementační novela. Je pravda to, že Senát za to určitě nemůže, za to zpoždění, to rok a půl leželo v Poslanecké sněmovně. O tom není pochyb, že to zpoždění to nabralo v Poslanecké sněmovně. Co se týče těch pozměňovacích návrhů, tak problém České televize a Českého rozhlasu je úplně technický, právní, daňový a legislativní. A já vysvětlím svůj postoj k tomu. Teď jsem si všimla, že mohu mít i to sundané, aby mi bylo více rozumět. Někdy 1. ledna 2017 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která vložila do zákona speciální úpravu vytváření těch velmi technických koeficientů, co se započítává, nezapočítává do těch zdanitelných plnění, speciálně pro Českou televizi a Český rozhlas. A ta úprava od samého počátku, a já její historii - skutečně nejsem schopna za ni mluvit, za tu historii, nevím, jak to celkově vzniklo - od počátku byla v rozporu s právem EU. Protože vlastně DPH je harmonizovaná daň a vše tam musí být v souladu s právem EU, jinak nám hrozí takzvaný infringement, sankce a podobně. No a samozřejmě vedly se spory o to, původně spory s Finanční správou, oni tam započítávali všechno a to se táhlo a končilo to až u Nejvyššího správního soudu a pořád se to nějak debatovalo. A já jsem pořád absolvovala různé schůzky, kde jsme to řešili, protože se objednávali až tedy na úroveň ministerskou. No a nakonec jsme se dohodli. A ta dohoda byla i to experty za Českou televizi a za Český rozhlas, že tu úpravu narovnáme. Narovnáme ji od 1. ledna 2019. A ta úprava znamená, že už si nebude moci tyto dva subjekty započítávat do těch zdanitelných plnění všechno, tak jak byly zvyklé podle té speciální výjimky. Že tam bude prostě nějaký koeficient. A ten důsledek té úpravy je takový, že místo čerpání nadměrných odpočtů v té částce 300 a 100 milionů budou buď v daňové povinnosti, nebo ty odpočty budou menší – to já nejsem schopna úplně předpokládat. Ale určitě to čerpání nebude tak velké, jako je nyní.

A protože jsem chápala, že ta úprava je prostě... Najednou tady bude od 1. ledna 201. září, tak jsem souhlasila s tím na těch jednáních, a bylo to politické rozhodnutí, že se do novely zákona o DPH k této nové úpravě vloží přechodné ustanovení, které řekne – můžete to dělat postaru ještě do roku 2021. To bylo fér, říkala jsem si – je to obhajitelné, je to prostě, i kdyby nám rozjeli infringement, řeknu, že je to přechodná doba, přece někdo nemůže takhle ze dne na den změnit svůj styl práce, nastavení systémů. Má to dopady do cash flow, takže tak jsem k tomu přistoupila s tím, že jsme se rozcházeli, že na konci roku 2021 to skončí. Nicméně rok 2021 je za dveřmi, navíc je tady komplikace samozřejmě – komplikace teď myslím z pohledu technického a legislativního procesu – spočívající v tom, že v říjnu budou volby, takže by se žádná legislativa nestihla projednat, od 1. ledna 2022. Tak Česká televize přišla s tím, že by chtěla, aby to přechodné ustanovení tady bylo ještě do konce roku 2024. A já jsem tehdy slíbila, a to jsem dodržela a dodržím to i dnes, a říkám to tu otevřeně na mikrofon, že abych právě předešla tady těm všem různým debatám, a ony byly stejné na půdě Poslanecké sněmovny, jako jsou tady, že jestli někdo fandí, nebo nefandí České televizi a jestli Česká televize někomu fandí, nebo nefandí a jestli je to boj o nezávislost veřejnoprávních médií, je to technická, právní – a já jsem daňař letitý – debata. Tak abych tomu předešla, tak jsem férově řekla a dodržela jsem to a dnes udělám to samé, že k tomu dám neutrální stanovisko. To znamená, nechám skutečně na vás a následně na Poslanecké sněmovně, a víte, že tam to neprošlo těsně snad o 1 nebo o 2 hlasy, pokud si... O 1, mi říká pan senátor. O 1 hlas. Já jsem tam zrovna v ten den nebyla.

Vlastně byla, dávala jsem neutrální stanovisko, ale nebyla jsem pak u toho hlasování. Takže je možné, že ten vývoj může být všelijaký. Já opět dám neutrální stanovisko. Vysvětluji vám důvody toho, co za tím je. Že vlastně tady je, ale infringement nebyl doposud podán, já prostě věřím, že teď je spoustu jiných starostí, ale to riziko tady je a prostě je to nutné narovnat do budoucna férově vůči všem subjektům, aby se přistupovalo, protože není důvod pro žádné specifické postavení České televize nebo Českého rozhlasu, nikde to tak není. A prosím, je to evropská daň. To řeší Evropa. To si tady nevymýšlíme my na půdě České republiky. Takže já k tomu dám neutrální stanovisko, opětovně. Tak jak jsem slíbila, tak to dodržím. A nechám to na vašem zvážení a rozhodnutí. Ale k čemu nedám neutrální stanovisko, kde dám negativní, je ten hazard. Tam se na mne nezlobte, tento zákon nesouvisí v žádném případě s hazardem, není to ani žádný daňový balíček, je to prostě speciální implementační novela zákona o DPH. Já jsem, máte pravdu, pane předsedo Nytro, že my jsme navrhovali jinou sazbu, ale my jsme navrhovali jiné sazby i ve vztahu k jiným komoditám zákona o dani z hazardních her. Prosím, my teď děláme, máme v meziresortním připomínkovém řízení, tak jak jsme se k tomu zavázali, takzvanou ex post RIA k hazardu, která teď se diskutuje.

To znamená, my hodnotíme vlastně tu novelu zákona, nový zákon o hazardu, který se přijal někdy v roce 2016, pak se novelizoval zákon o dani z hazardních her. Víte, že nikdy jsme nedosáhli, ani Andrej Babiš, jako ministr financí, ani já, aby bylo prosazeny ty sazby, které jsme navrhovali a které jsme měli podloženy analýzami psychologickými, expertními. To znamená, to nebylo jenom politika, že by se někdo podíval z okna. Bohužel tu politiku z toho udělala potom povětšinou Poslanecká sněmovna, protože to je vždycky nelítostný boj různých lobbistických skupin a lobbistických zájmů. Já, věřte, že nejsem zlobbovaná od žádné této skupiny. Držím se pořád toho návrhu, který byl podložen experty, psychology, experty na závislosti. Já jsem s nimi strávila spoustu času, dělali jsme i různé tiskové konference s těmito experty přímo v těch zařízeních. Věřte, že to je skutečně revoluční zákon, že jsme přestali být kasínem v srdci Evropy. Já jsem za to vděčná všem, kteří pro to historicky zvedli ruku. Ten pokles ve všech směrech, ať už je to v počtu kasín, v počtu různých těch automatů, já mám přesná čísla, je to součástí té ex post RIA, která teď se diskutuje v meziresortu. Já, i když ta sazba, kterou zmínil pan senátor Nytra, nebyla tou sazbou, kterou navrhovalo Ministerstvo financí, ale ani jiné sazby nebyly těmi sazbami, které nakonec prošly. Prosím, nechme to teď být. Je to jenom pro vás možná miliarda z rozpočtu, ale to říkám jenom na okraj, ale nechme projít tu ex post RIA. Já si stejně myslím, že zákon o dani z hazardu neřekl ještě poslední slovo a bude muset být nějakým způsobem upraven. Ale nemyslím si, že toto je ten správný čas a správný způsob. Takže tady vám vysvětluji, prosím, zdvořile, proč řeknu negativní stanovisko. U toho prvního dám neutrální. Děkuji vám.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Přístup obcí a krajů k hospodaření je stabilní a odpovědný Ministryně Schillerová: Nový cenový výměr zlevní předražené vodné Tohle má být nějaká pomoc?! Z ODS udeřilo kvůli Moravě Jste vetřelci, děvenky. Běžte se fotit před Penam, utřela starostka Schillerovou a Dostálovou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.