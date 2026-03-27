Ministryně Schillerová: Petr Fiala, osamělý titán ega

Vážení přátelé, je to doma. Prosadili jsme snížení odvodů pro osoby samostatně výdělečně činné. Ten pohled na tabuli, když se na ní rozsvítily výsledky hlasování, bych Vám přála. Říkali jsme si s kolegy, jak se asi zachovají poslanci stran, které ještě nedávno prosadily ZVÝŠENÍ odvodů. Když vypršel čas na zmáčknutí tlačítka, dala nám tabule jasnou odpověď.
STAN a Piráti dělali mrtvé brouky. Ani proti, ani pro.
Lidovci dál zarytě trvali na tom, že živnostníkům se mají odvody zvyšovat. Evidentně u nich pořád vládne železnou pěstí pan Jurečka.
TOP 09 necítím potřebu komentovat.
A ODS? Tam to bylo velmi zajímavé. Z přítomných 21 poslanců jich 19 hlasovalo ve shodě s námi, aby odvody klesly. Čili tím uznali chybu z doby vlastního vládnutí, kdy naopak hlasovali pro to, aby odvody tři roky po sobě neustále stoupaly.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Jeden jediný poslanec ODS svou chybu uznat odmítl. Dokonce nedělal ani mrtvého brouka. Nezdržel se hlasování, ale natruc zmáčkl tlačítko PROTI našemu návrhu. Jeho jméno? Nějaký pan Petr Fiala. Poslední kamarád Zbyňka Stanjury, architekta plošného zvyšování daní a odvodů v Česku, kterého na oplátku jeho vlastní voliči vykroužkovali takovým způsobem, že se ani z prvního místa kandidátky nedostal zpátky do Sněmovny.
Petr Fiala, osamělý titán ega, který svou chybu neuzná ani po ztrátě postu premiéra i předsedy strany. Pan profesor, který se odmítá poučit a pochopit, proč vlastně prohrál volby. Ty důvod jsou přitom tak zjevné. Pokrytectví a naprostá odpojenost od života lidí.
Fialova ODS a její koaliční partneři zvýšili živnostníkům odvody takovým způsobem, aby v průběhu tří let zaplatili o 50 tisíc korun navíc. Pár měsíců poté si Petr Fiala pověsil na Facebook dojemnou fotku s popiskou: „Záleží nám na malých živnostnících! Cestou na jednání vlády jsem se zastavil u paní podnikatelky Simony v místním květinářství, které založila před téměř třiceti lety její maminka. Zajímá mne, jak se malým živnostníkům žije a jaké vládní kroky by jim mohly ještě pomoci.“ No a živnostníci mu skutečně dali ve volbách jasnou odpověď: „Už nám prosím nepomáhejte. Vy rozhodně ne.“
Zvyšování odvodů živnostníků jsme tento týden definitivně zarazili. Vyměřovací základ klesne oproti plánům minulé vlády ze 40 na 35 procent. A pozor. Naše novela bude platit i zpětně. To znamená, že se už zaplacené vyšší zálohy na Vaše účty vrátí nebo se započtou jako přeplatek pro budoucí období. Už letos tak živnostníci ušetří 8580 korun.
My víme, že to OSVČ a zvlášť malí živnostníci nemají lehké. A na rozdíl od minulé vlády pro ně děláme víc než srdceryvné příspěvky na sítě.
Mějte se moc krásně a užijte si víkend.
