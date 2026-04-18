Ministryně Schillerová: Podáváme trestní oznámení kvůli kauze Bitcoin

Vážení přátelé, je to tady. Podáváme trestní oznámení kvůli kauze Bitcoin na Národní centrále proti organizovanému zločinu. Zaprvé je to podezření ze spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku. Tedy majetku Vás všech. A zadruhé je to podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Pachatele uvádíme jako NEZNÁMÝ, ale Vás asi napadnou určitá jména, která by mohla s případem souviset.
Trestní oznámení podáváme až teď. Nechtěli jsme ho mít postavené na vodě, ale na pečlivém auditu. Tady chci zdůraznit, že tento audit nestál daňové poplatníky ani korunu navíc. Provedli ho totiž experti, kteří přímo pracují na Ministerstvu spravedlnosti. Nikoli jako za bývalé ministryně paní Decroix, která použila 8 milionů korun na externí lidi, aby pak mohla prohlásit, že je všechno v pohodě, a ať už to voliči neřeší.
Audit odhalil spoustu podrobností, které všechny předáme vyšetřovatelům. Kdo jste sledovali naši tiskovku s ministrem spravedlnosti panem Jeronýmem Tejcem, možná jste se nestačili divit. Kdo si myslel, že už to nemůže být s případem špinavých bitcoinů za 12 miliard horší, škaredě se spletl.
Mě osobně zaujala pikantnost, o níž jsme dosud nikdo nevěděli.
Když tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura odcházel z úřadu, odmítl vrátit své tři služební telefony a tablet. Místo toho radši zaplatil jejich „zůstatkovou cenu“ 59 tisíc korun. Nic takového ještě žádný ministr před ním neudělal. Zajímalo by mne, zda tato skutečnost zaujme vyšetřovatele stejně jako mně.
Co naopak není překvapivé, je zjištění auditorů, že došlo k naprostému selhání tehdejších špiček Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí pod vedením ODS. Jsou to zjištění, ke kterým pravděpodobně dospěl i pan David Uhlíř. Možná si ještě pamatujete, jak ho paní Decroix najala v naději, že její straně pomůže vylepšit image. Výsledky jeho zkoumání ovšem vedly k tomu, že s ním předčasně ukončila spolupráci.
My už teď víme, jaká jsou nezpochybnitelná fakta, o které jsme opřeli naše trestní oznámení. Úřady, které řídili zástupci ODS, uzavřely smlouvu se známým zločincem. Ignorovaly rizika, před kterými je varovali jejich vlastní odborníci, jejich vyjádření měl schované v šuplíku Stanjurův ředitel kabinetu, rovněž politik za ODS. Ministerstvo spravedlnosti si nechalo vnutit podmínky smlouvy ze strany zločince. Obě ministerstva pak selhaly při kontrole transakce, během které se ztratilo několik miliard korun. K selhání došlo i při prodeji bitcoinů, které zločinec výměnou poskytl, a tím vznikly státu ještě dodatečné škody.
Dámy a pánové, jestli šlo v kauze Bitcoin o neschopnost nebo záměr, musí vyřešit policie a soudy. My jsme jí poskytli všechny informace a všechny souvislosti, které sesbírat šlo. Každopádně platí, že i kdyby to byla doopravdy jenom neschopnost, svým rozměrem je TRESTU-HODNÁ. A proto podáváme trestní oznámení. Za všechny daňové poplatníky této země.
Přeji všem orgánům činným v trestním řízení klid na práci a Vám hezký víkend.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
