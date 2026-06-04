Richterová (Piráti): Pane premiére, podpořte takzvaný lex Mrázová

Děkuji. Jde o interpelaci týkající se záležitosti, které se na půdě této Sněmovny věnujeme už právě více než měsíc, konkrétně pět týdnů. A jde o to, abychom z té jednotlivé záležitosti týkající se paní ministryně Mrázové a toho jednoho obecního bytu udělali obecnější závěr.
Já bych ráda s panem premiérem řešila to, aby obce měly zákonnou povinnost mít a zveřejňovat jasná, předem daná a kontrolovatelná pravidla pro přidělování obecních bytů, a současně aby zveřejňovala anonymizované odůvodnění výjimek, a potom abychom měli legislativní úpravu, kterou jsme už tady předložili, předkládáme ji k úpravám stavebního zákona.
A o co jde? Aby u nás, u vysoce postavených veřejných funkcionářů byly vyšší nároky na transparentnost, abychom měli při užívání obecních bytů jako politici v pozicích ministrů, starostů, radních povinnost uvést to v majetkovém přiznání, aby voliči věděli, ano, tento politik bydlí v obecním bytě, aby si to mohli vyhodnotit. To je celé, co chceme. Nechceme koukat do soukromí. Nechceme samozřejmě, aby to narušilo ochranu soukromí, co se týče adresy a podobně.
Ale ta naše žádost je, pojďme se bavit o tom, jak má vypadat legislativní úprava, která zvýší důvěru veřejnosti v to, že se tady nešmelí s obecními byty, že nejsou zneužívány způsobem, který nahrává vyvoleným a pro běžné lidi už ty byty pak nezbývají.
A poslední poznámka. Obecních bytů je málo. Právě proto lidé, kteří na těch sociálních odborech obcí, na OSPODech a podobně se snaží pomoci třeba rodinám v tísni, mámám samoživitelkám nebo osamělým seniorům, tak mají problém jim pomoci sehnat například obecní byt nebo obecně jakékoliv bydlení s dostupným nájemným.
A proto se v Pirátech domníváme, že to máme řešit, že máme řešit, aby pro tyto lidi ty obecní byty dostupné byly a aby když už někdo může si dovolit hradit tržní nájem, tak aby z toho režimu dostupného bydlení, zvýhodněného bydlení se přešlo do režimu, který se té obci alespoň finančně vyplatí.
Já jsem tedy předložila panu předsedovi vlády zcela konkrétní otázky, jestli si vyžádal od paní ministryně úplné písemné vysvětlení a doložení toho, jak to v obci Bílina probíhalo. Ale to, co mě zajímá nejvíc, je, jestli se zachová jako člen vlády České republiky v tom obecném slova smyslu a upraví legislativu, aby na nás veřejné funkcionáře se vztahovala o něco přísnější pravidla. To je tedy ta otázka. Podpoříte, pane premiére, legislativní úpravu, takzvaný lex Mrázová, na to zvýšení transparence směrem k obecním bytům, když tam bydlí politici?
A tuhle otázku bych ráda s předsedou vlády v rámci interpelací probrala. Domnívám se, že to má být normálně tady projednáváno na plénu, tak jak je zvykem u všech ostatních interpelací. A proto žádám, jelikož pan premiér dnes přítomen není, abychom to odročili do doby, kdy předseda vlády přítomen bude. Protože je to věc, co lidi zajímá, a je to přesně věc, kde naši voliči se ptají, co s tím uděláme. A my tu odpověď máme. Máme ten pozměňovací návrh. A chceme se bavit o tom, zda je takto legislativně v pořádku, nebo zda je ho potřeba nějak upravit, a vůbec jaký postoj k němu má současná vláda České republiky?
Takže děkuju a dávám tu žádost o odročení.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
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