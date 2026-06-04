Šrámková (Piráti): Trestní oznámení na Nestlé a Danone nepodal stát, ale neziskovka

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, minule jsem tuto interpelaci přednášela do prázdného křesla. Vy jste tu, pane ministře, nebyl a dnes tu jste a já vám za to nyní děkuji. Mluvím jako poslankyně, jako lékařka a jako maminka dvou dětí. Budu mluvit o kojenecké výživě.
Stát dostal notifikaci od 14. prosince o toxinu cereulid v kojenecké výživě. Do oběhu v České republice šlo téměř 650 000 balení kontaminované kojenecké výživy. Vráceno podle odpovědí na mé interpelace bylo méně než tři a půl tisíce. Zbytek zmizel a stát neví, kde jsou. Začnu pochvalou. Dnes jich uslyšíte opravdu málo ode mě. Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která spadá pod vaše ministerstvo, odvedla svou práci. Veřejnost informovala pět dní po notifikaci. Provedla 88 kontrol, dohledala šest pozitivních nálezů. Když v dubnu zjistila, že dobrovolné stahování nestačí, protože zakázané výrobky stále někde leží, vydala opatření obecné povahy. To je výkon, který chválím nahlas a ráda.
Druhá polovina vašeho rezortu je ovšem jiný příběh. Ve vaší písemné odpovědi na mou interpelaci tvrdíte, že společnost Nestlé, Danone a Lactalis splnily oznamovací povinnost. Ovšem Státní veterinární správa, instituce pod vaším ministerstvem, mi v odpovědi dle stošestky napsala, že od těchto firem neobdržela jediné hlášení. Obojí pravda být nemůže. Buď firmy oznamovací povinnost splnily, nebo Státní veterinární správa dostala nulu. Pane ministře, lže jedna z těchto institucí a obě jsou Vaše. Dále Státní veterinární správa sama přiznala, že převážná většina velkoskladů s kojeneckou výživou není u ní vůbec registrována. Instituce, která má kontrolovat, o nich nevěděla a jako důvod, proč nezasáhla, uvádí, cituji: že vyhodnotila dělenou kompetenci SZPI jako logickou, protože sklady u ní nejsou registrovány. Státní veterinární správa použila vlastní systémovou díru jako důvod své nečinnosti. To není koordinace, to je s prominutím bordel.
A do třetice, Státní veterinární správa dostala informace o distribučních trasách Danone a Dr. Max až 24. března , tři měsíce po notifikaci. Státní veterinární správa doslova píše, že vůči ministerstvu nemá v podobných případech informační povinnost, dokud ji ministerstvo samo nevyzve. Vaše vlastní instituce vám ze zákona nemusí nic říkat, nemusí říkat, co se děje. A vy se jí bohužel neptáte.
Teď to nejlepší, citace z vaší písemné odpovědi: Snaha o rychlou komunikaci nesmí vést k poškozování podnikatelských subjektů. Snaha o rychlou komunikaci nesmí vést k poškozování podnikatelských subjektů. (Zopakovala ironickým tónem.) Tato věta je vaší odpovědí na otázku, proč v zákoně nelze stanovit lhůtu pro varování rodičů. Podnikatelské subjekty, které je třeba chránit, jsou Nestlé, Danone a Lactalis. Před kým je chráníte, se ptám já? Před matkami, které jejich mléko dávají dětem? Ptám se vás, priorita českého státu je dítě nebo obchod? Aby byl obrázek úplný, správní řízení se chystají proti Teta drogerii a Dr. Maxu, proti prodejcům, kteří reagovali nejrychleji. Proti výrobcům Nestlé, Danone a Lactalis, kteří kontaminovaný olej koupili a zapracovali, se neřeší nic. Sankce putují k těm, kdo problém řešili. Výrobci, kteří ho způsobili, jsou mimo dosah.
A ještě jedna věc. Trestní oznámení na Nestlé a Danone nepodal stát a nepodalo ho ani vaše ministerstvo. Podala ho nezisková organizace. Policie na jeho základě už koná. Nezisková organizace tak dělá práci, kterou měl odvést stát. To bylo opravdu špatné a mělo by vás to pálit.
Ať je jasno, tahle kauza neutichá. Doporučil ji řešit výbor pro zdravotnictví svým usnesením. Začal se jí zabývat i Senát. Nezmizí a já tu budu. Proto se ptám na tři důležité otázky. Za prvé, jak vysvětlíte rozpor mezi vaší odpovědí, že firmy splnily oznamovací povinnost, a tvrzením Státní veterinární správy, že nedostala nic? Která z těchto dvou výpovědí je pravdivá? Za druhé, kolik velkoobchodních skladů s kojeneckou výživou je k dnešnímu dni u Státní veterinární správy registrováno? Kolik jich od dubna přibylo a kolik zůstává mimo evidenci? Za třetí, výbor pro zdravotnictví vás svým usnesením číslo 34 písemně požádal o aktuální stav registrací skladů a o návrh systémového opatření pro kontrolu distribučních řetězců. Bylo to 29. dubna. Jako členka výboru jsem dodnes nedostala nic. Splnil jste toto usnesení, ptám se já? A jste připraven podpořit zákon o povinné registraci skladů, uchovávání vzorků, lhůtách pro notifikaci v systému RASFF a sankcích pro výrobce?
Pane ministře, českému státu chránit firmy jde. Otázka je, kdy stejnou ochranu nabídne i kojencům. Jako maminka dvou dětí vám říkám, že dokud bude stát rychlejší v ochraně podnikatelských subjektů než dětí, máme opravdu velký problém. A toto je ten problém a díky tomu já to prostě pustit nedokážu, a proto se vás ptám na tyto tři otázky. Děkuji. (Potlesk vpravo.)
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