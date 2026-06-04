Ministr Šebestyán: Nebylo možné zveřejňovat neověřené informace

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi uvést uvést několik klíčových skutečností k této problematice kontaminace kojenecké výživy toxinem cereulid a odpovědět paní poslankyni. Na úvod chci zdůraznit, že si plně uvědomuju citlivost celé situace, protože se týkala těch nejzranitelnějších z nás, malých dětí, a tomu musí odpovídat i postup všech dotčených orgánů a já si myslím, že odpovídal.
Fungování systému RAS. Celý případ na evropské úrovni probíhal v rámci systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RAS, který byl zřízen podle čl. 50 až 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva. Zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin. Je důležité zdůraznit, že tento systém neslouží k přímému informování veřejnosti, ale k rychlé výměně informací mezi členskými státy a příslušnými dozorovými orgány. V tomto případě systém fungoval tak, jak má. Informace byly předány Národnímu kontaktnímu místu, distribuovány kompetentním orgánům včetně Ministerstva zdravotnictví a ty následně konaly v rámci svých zákonných kompetencí. Chtěl bych zdůraznit, že tyto informace o jednotlivých oznámeních dostávali členové sítě RAS velice rychle.
Pokud jde o načasování a komunikaci směrem k veřejnosti, je nutné vzít v úvahu charakter této kauzy. V počáteční fázi šlo o hlášení založená na vlastních kontrolách výrobců, tedy o podezření, nikoliv o potvrzené nebezpečné potraviny. V naprosté většině případů se jednalo o preventivní stahování z důvodu podezření na nesoulad s požadavky na bezpečnost potravin prováděné provozovateli potravinářských podniků bez zásahu kontrolních orgánů. Nejednalo se tedy o stahování nebezpečných potravin, ale o mimořádně přísné preventivní opatření.
Je přitom důležité zdůraznit, že v době, kdy provozovatelé začali výrobky preventivně stahovat z trhu, neexistoval žádný zákonný ani úředně stanovený limit pro toxin cereulid, podle kterého by bylo možné výrobky hodnotit z hlediska jejich bezpečnosti.
Tato látka do vypuknutí této kauzy na úrovni EU nebyla sledována. Výrobci v tomto případě rozhodli stáhnout výrobky již při pouhém náznaku přítomnosti toxinu, tedy na úrovni hranice měřitelnosti, což je hluboko pod limity, které věda i Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) považují za rizikové. Výrobci zvolili preventivní limit na úrovni limitu detekce 0,2 mikrogramu na kilogram, tedy výrazně přísnější přístup, než jaký by odpovídal později stanovenému limitu.
V takové situaci nebylo možné bez dalšího ověření zveřejňovat neověřené informace, a to jak s důvodu ochrany spotřebitelů před zbytečnou panikou, tak i z důvodu ochrany podnikatelských subjektů před neopodstatněným poškozením. I tak informace o podezřelých šaržích byly zveřejněny velmi rychle jak ze strany výrobců, tak dozorových orgánů. Jakmile byly relevantní informace ověřeny a potvrzeny, byly následně zveřejněny jak ze strany provozovatelů, tak ze strany dozorových orgánů. K zásadnímu posunu došlo, když Evropský úřad pro bezpečnost potravin, EFSA, dne 2. 2. 2026 publikoval hodnotící kritérium pro toxin cereulid ve formě akutní referenční dávky, které umožnilo jednotnější, rychlé a vědecky podložené posuzování zdravotního rizika. Teprve od tohoto data získaly dozorové orgány a Státní zdravotní ústav hodnotu, s jejíž pomocí bylo možné hodnotit bezpečnost potravin uváděných na trh a vyhodnotit je vůči požadavkům právních předpisů.
Státní zemědělská potravinářská inspekce obdržela první notifikaci RASFF o možném riziku v šarži BEBA Comfort 1, 800 (gramů) a teď je tady dlouhé číslo 52850346AF dne 14. 12. 2025 a sama společnost Nestlé Česko však již dne 10. 12. vydala oznámení o stažení tohoto výrobku od zákazníků a spotřebitelů, ve kterém informovala o preventivním dobrovolném stahování z důvodu předběžné opatrnosti. SZPI následně provedla nezbytné došetření notifikace RASFF v terénu u 33 příjemců v České republice, přičemž je běžné, že taková opatření často potvrdí, že inkriminované šarže se na trhu ČR nenacházejí nebo nebyly uvolněny do maloobchodní sítě.
V tomto případě bylo zjištěno, že z celkového množství 4 926 kusů, což je 821 kartonů po 6 kusech, byla naprostá většina výrobků stažena či zablokována na skladě již na základě informace obdržené od dodavatele Nestlé Česko dne 10. 12. 2025. Do prodeje se dostalo pouze 36 kusů. Po tomto ověření byla veřejnost informována dne 19. 12. 2025, to je 5 dní po obdržení notifikace RASFF, během níž proběhlo kompletní došetření v terénu.
Povinnosti... Z hlediska legislativy je důležité připomenout, že povinnosti stáhnout podezřelé, případně nebezpečné potraviny z trhu nese vždy provozovatel potravinářského podniku.
Úkolem dozorových orgánů je kontrolovat, zda tuto povinnost splní a v případě zjištěných pochybení přijímat nezbytné kroky. Je rovněž třeba uvést, že právní předpisy nestanovují konkrétní lhůty pro zveřejňování informací směrem k veřejnosti. Časové lhůty, které se v souvislosti se systémem RASFF uvádějí, se stahují výhradně na komunikaci mezi členskými státy a Evropskou komisí. Evropská komise předává informaci o nebezpečné potravině dotčenému členskému státu do 24 hodin, zatímco národní kontaktní místo informuje Komisi o výskytu nebezpečné potraviny na trhu do 48 hodin.
Současně je třeba zdůraznit, že každý případ je individuální, liší se například počtem zapojených subjektů, rozsahem distribuce nebo charakterem dané potraviny, což se promítá i do způsobu a načasování komunikace.
Kontrolní orgány přistoupily k rozsáhlým kontrolám napříč trhem. Státní zemědělská a potravinářská inspekce vedle kontrol nad průběhem stahování v maloobchodní síti provedla dalších 270 kontrol v rámci mimořádné kontrolní akce v maloobchodu a odebrala celkem 291 vzorků, z nichž bylo ke dni 1. června 2026 analyzováno 280. Další vzorky byly analyzovány pro jiné orgány veřejné správy, a to například i ze sousedního Slovenska, které nemělo zavedenou potřebnou metodu.
Nadlimitní nález toxinu cereulid byl zaznamenán pouze ve 3 případech a zbývajících 25 pozitivních vzorků bylo vzhledem k nízkým koncentracím cereulidu SZU vyhodnoceno jako bezpečné potraviny, neboť koncentrace cereulidu v těchto vzorcích nedosahovala hodnot považovaných EFSA za potenciálně rizikové pro zdraví spotřebitele. Pozitivní nález cereulidu proto sám o sobě nemusí znamenat zdravotní riziko. Rozhodující je vždy koncentrace toxinu a předpokládaná expozice spotřebitele.
Státní veterinární správa současně provedla kontroly u 30 provozovatelů a obchodníků z přibližně 50 identifikovaných subjektů, přičemž zbývající registrované sklady budou dále kontrolovány. V souvislosti se zjištěnými nedostatky bylo k dnešnímu dni zahájeno 8 správních řízení. Kontroly našich dozorových orgánů probíhají tedy od 15. prosince 2025 doposud a budou i nadále probíhat.
Je potřeba zdůraznit, že dosud nebyla potvrzena žádná intoxikace kojenců v České republice. V případě zjištěného toxinu cereulid či bakterie Bacillus cereus SZPI veřejnost neprodleně informovala na svých webových stránkách prostřednictvím tiskových zpráv.
Ministerstvo zemědělství pro účely komunikace s odbornou i laickou veřejností provozuje od roku 2025 informační centrum bezpečnosti potravin anebo na webové stránce publikuje všechny aktuální informace. Využívá přitom nejen informace získané od dozorových orgánů rezortu zemědělství, ale také přebírá relevantní poznatky ze zahraničních i tuzemských zdrojů. Veškeré informace k této kauze byly na tomto webu transparentně zveřejňovány již od počátku kauzy v prosinci 2025.
Ještě k diskusi na úrovni Evropské unie. Celá situace má zároveň výrazný mezinárodní rozměr. Zdroj problémů je spojen s dodavatelským řetězcem mimo Evropskou unii a jeho došetření probíhá na úrovni Evropské komise. Proto dochází ke konkrétním krokům. Evropská komise po projednání s členskými státy přijala zpřísnění opatření pro dovoz oleje s obsahem arachino... Pardon, arachidonové kyseliny (ARA) z Číny, která vstoupila v platnost 26. února 2026. Prováděcí nařízení Komise 2026/459, kterým se mění prováděcí nařízení 2019/1793 stanoví dočasné zintenzivnění úředních kontrol a mimořádná opatření upravující vstup oleje s obsahem výše zmíněné kyseliny pocházejícího z Číny do Unie.
Současně byla opakovaně svolána jednání pracovní skupiny krizových koordinátů EU v oblasti bezpečnosti potravin, na níž Evropská komise informovala všechny členské státy o aktuálním vývoji situace. Na evropské úrovni zároveň probíhá diskuse o dalším legislativním postupu, zejména o stanovení maximálních limitů pro cereulid, a případném rozšíření testování u vybraných kategorií potravin včetně kojenecké výživy.
Česká republika je do těchto jednání aktivně zapojená, přičemž zástupci Ministerstva zemědělství, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy jsou přímo členy příslušných pracovních skupin Evropské komise. Na evropské úrovni také určitě podpoříme to, aby se suroviny pro výrobu potravin pro kojence a malé děti nedovážely z třetích zemí.
Závěrem chci zdůraznit, že celý případ byl řešen v souladu s platnou legislativou. Kontrolní orgány konaly v rámci svých kompetencí, byla přijata opatření směřující k ochraně spotřebitelů. Současně ale je zřejmé, že každá taková situace je příležitostí k dalšímu zlepšení systému, a proto budeme i nadále pracovat na tom, aby byl co nejefektivnější a odpovídal vysokým nárokům na ochranu veřejného zdraví. Pro posílení společné komunikace a spolupráce připravujeme společné memorandum mezi rezorty zemědělství a zdravotnictví v oblasti informovanosti, ale i v dalších odborných oblastech, kde se kompetence obou rezortů prolínají nebo na sebe navazují. Vyhodnocení případu se budeme věnovat i na jednání Koordinační skupiny bezpečnosti potravin dne 15. 6. 2026.
Ještě bych chtěl říci, že naším úkolem není podávat trestní oznámení, ale konat úřední kontrolu. Velice děkuji za pozornost a jsem připraven odpovědět na případné další dotazy. Děkuji.
Ing. Martin Šebestyán, MBA
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