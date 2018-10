Ministryně Schillerová: Pozitivní motivace zákazníků k přebírání účtenek funguje

Dnes proběhlo už dvanácté slosování Účtenkovky, do kterého přes 346 tisíc aktivních soutěžících zaregistrovalo celkem 14 453 248 účtenek. Pomocí generátoru náhodných čísel bylo vylosováno 21 025 jedinečných BKP kódů. Slosování, na které dohlíželi dva zástupci Ministerstva financí, proběhlo opět bez problémů. Jednotliví výherci byli informováni SMS zprávou nebo e-mailem. Pokud mají hráčský účet, naleznou informaci o výhře také v záložce Výhry. Kompletní výherní listina z jedenáctého slosování je zveřejněna na webu Účtenkovky.

Výhry do 20 tisíc korun včetně si mohou soutěžící osobně vyzvednout v sídle Sazky už zítra, tedy 16. října. Na účet budou výhry hromadně rozesílány 17. a 27. října a 10. listopadu. Připomínáme, že pro výplatu výhry je nutné zřídit si hráčský účet, a to do 30 dnů od informování o výhře. U menších peněžitých výher do 20 tisíc Kč včetně si mohou soutěžící zvolit mezi bezhotovostním převodem a jejím osobním vyzvednutím. U peněžitých výher nad 20 tisíc Kč může výplata proběhnout pouze bezhotovostním převodem na základě ověření věku a totožnosti. Automobil značky Ford EcoSport předají novému majiteli zástupci Ministerstva financí osobně.

„Rok s Účtenkovkou ukázal, že pozitivní motivace zákazníků k přebírání účtenek funguje. Účtenkovku si už vyzkoušelo přes 835 tisíc jedinečných soutěžících, kteří zaregistrovali téměř 200 milionů účtenek za nákupy o celkové hodnotě bezmála 60 miliard korun. Abychom zaujali další spotřebitele, připravujeme řadu vylepšení. Díky rostoucímu rozšíření QR kódů, které usnadní registraci účtenek do soutěže, se Účtenkovka uživatelsky zpříjemní a zpřístupní dalšímu okruhu soutěžících, kteří původní způsob registrace odmítali jako příliš zdlouhavý. Nárůst počtu soutěžících očekáváme i s náběhem další vlny EET, kdy přibyde další významný okruh podnikatelů, jejichž účtenky bude možné do Účtenkovky registrovat. A chystáme i další změny, o kterých budeme včas informovat,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Podrobné statistiky ke dvanáctému slosování Účtenkovky budou zveřejněny v úterý 16. října ve 14:00.

Více informací ZDE

