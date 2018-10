Ministryně Schillerová: Snížení daní si můžeme dovolit, protože je lépe a účinněji vybíráme

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já předpokládám, že se debata ještě podrobně povede jak v rozpočtovém výboru, tak na plénu Poslanecké sněmovny, ale aspoň v rychlosti. Pane poslanče Ferjenčíku, pravidlo GAAR - jenom velmi ve stručnosti, já samozřejmě jsem připravena jakkoliv to dopodrobna vysvětlovat a hájit - to je v podstatě zákaz zneužití práva. A zákaz zneužití práva u nás platí obecně jako princip, který je dovozen tuzemskými soudy. To znamená, už dnes se princip zneužití práva uplatňuje. To znamená, že zařazení pravidla GAAR, což je vlastně implementační pravidlo, to znamená, my jsme povinni implementovat, tak je zařazen nyní do daňového řádu a je jediný možný logický důsledek. Samozřejmě já tady nepovedu debatu, to bychom tu strávili hodiny nad tím, jestli výdajový paušál bude zneužití práva. Já jsem 25 let dělala ve finanční správě a neumím si to představit. To prostě je opravdu nad moje chápání.

Ale v tuto chvíli chci říct, že to je pravidlo, které už dneska se implementuje. Máme řadu konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu a je to oddiskutováno na odborném semináři na půdě Nejvyššího správního soudu, který se vedl a kde se toto pravidlo GAAR a jeho zařazení do daňového řádu, byla to velmi kvalifikovaná odborná debata, kde byli zástupci soudů, soudců, kde byli zástupci Komory daňových poradců, kde byli zástupci Ministerstva financí, jakož i finanční správy.

Co se týče krycích dokladů, tak to je v praxi skutečně velký problém, protože pokud se dnes kontroluje například v rámci EET ubytování, tak ti úředníci používají svoje vlastní osobní doklady, a to není prostě v pořádku. Jinak je to postup, který používá běžně, to není nic nového, Česká obchodní inspekce.

Teď mě hrozně mrzí, že tady není pan předseda Stanjura. Já se budu snažit zareagovat na ty věci, které tady padly. Zítra začínáme projednávat státní rozpočet. Je mi úplně jasné, že vystoupí pan poslanec Skopeček nebo Stanjura nebo i další určitě nebo všichni a budou tady vyzdvihovat především to, že jsme předložili nebo jsem předložila návrh zákona o státním rozpočtu se 40 miliardovým schodkem, čili se schodkem ve výši 0,7 % HDP. Necháme si tu debatu na zítřek a budeme se bavit o těch nákladech a budeme se bavit o tom, co je tedy v tom rozpočtu podle názoru opozice špatně.

Ale já tak jenom lehce počítám: Zrušení superhrubé mzdy a zachování současného daňového pásma - 70 mld. podle současných cen, i do budoucna spočítané analytickým týmem Ministerstva financí. I kdyby to bylo 50, jak říkáte vy, my říkáme 70, tak je to obrovská částka. Zrušení daně z nabytí - 13 mld. Zrušení silniční daně - 6,5 mld. Ale měl by být vyrovnaný státní rozpočet v plánu. On bude. Letos rozhodně bude a bude i příští rok. Takže ono trošku se mi těžko obhajuje něco takového, co na mě působí minimálně nekorektně.

Takže já nebudu opakovat to, co jste tady řekl, pane poslanče Skopečku. Ano, bylo to tak. Byli jsme vláda bez důvěry, připomínali jste nám to dnes a denně, takže těžko prostě jsme mohli přijít s tímto návrhem na zrušení superhrubé mzdy. Já jsem to do balíčku dala, ale v podstatě že byste nám nabídli politickou podporu, ano, ale politickou podporu vašeho návrhu a ten se s naším neslučuje. My chceme reálné snížení daní v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy, to znamená, tak jak jsme to navrhli do balíčku, tak jak to bylo řečeno, a my to máme ve vládním prohlášení, jsme si toho vědomi a samozřejmě s tím počítáme.

Jinak snížení daní. Minulá vláda snížila daně, já si vezmu příště do rozpočtového výboru přesnou tabulku, já ji tady dnes nemám, ale snížila daně o více jak 30 mld. Přesně to mám po položce! Teď plánujeme snížení DPH, ta částka je necelé 3,4 mld., možná 3,3 mld. Ano, je to součást zákona o EET, což není v rozporu s legislativními pravidly vlády, a je to proto, abychom motivovali podnikatele patřící do 3. a 4. vlny, tak jako jsme motivovali ty, kteří patřili do první vlny tím, že jsme snížili DPH u stravovacích služeb. Takže pokračujeme ve snižování daní. A můžeme si to dovolit právě proto, že je lépe a účinněji vybíráme díky opatřením, která jsme zavedli.

Děkuji vám.

