Motoristé: Byly to dlouhé čtyři roky

08.09.2025 21:03 | Monitoring

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k programovým prioritám strany

Motoristé: Byly to dlouhé čtyři roky
Foto: Motoristé sobě
Popisek: Motoristé sobě - logo

Čtyři roky zdražování, inflace a narůstající byrokracie. Čtyři roky, kdy vláda mlčky přihlížela rozvratu české ekonomiky, trestala produktivní lidi i důchodce a u toho projídala budoucnost obrovským zadlužováním.

Motoristé to chtějí otočit: zastavit dluhy, zjednodušit život podnikatelům, odmítnout emisní daně a ubránit levnou energii z jádra a z uhlí, vrátit zdravý rozum do zemědělství, aby potraviny nebyly zbytečně drahé. To je náš recept na lepší život.

Psali jsme:

Klempíř (Motoristé): Kultura je základ společnosti. Kde chybí, tam nechci žít
Macinka (Motoristé): Jakákoli podpora Fialovi je pro nás rezolutně vyloučená
Turek (Motoristé): EU podlehla tlaku a svolává summit s výrobci automobilů
Gregor (Motoristé): Zrušení inkluze neznamená hodit děti přes palubu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

program , volby , motoristé

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zaujal vás plán Motoristů sobě na lepší život?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Opravdu věříte tomu, že je Evropa silná?

Co na mezinárodní scéně dokázala? Třeba o míru na Ukrajině se začalo jednat až se zvolením Trumpa, dohoda o clech s USA je podle mě mnohem víc výhodná pro USA než pro Evropu a ekonomika Evropy čím dál víc zaostává jak za USA, tak za Čínou. Co se týká naší obrany, tak opět jsou evropské státy závislé...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Motoristé: Byly to dlouhé čtyři roky

21:03 Motoristé: Byly to dlouhé čtyři roky

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k programovým prioritám strany