Motoristé: Byly to dlouhé čtyři roky

Čtyři roky zdražování, inflace a narůstající byrokracie. Čtyři roky, kdy vláda mlčky přihlížela rozvratu české ekonomiky, trestala produktivní lidi i důchodce a u toho projídala budoucnost obrovským zadlužováním.
Motoristé to chtějí otočit: zastavit dluhy, zjednodušit život podnikatelům, odmítnout emisní daně a ubránit levnou energii z jádra a z uhlí, vrátit zdravý rozum do zemědělství, aby potraviny nebyly zbytečně drahé. To je náš recept na lepší život.
autor: PV