Motoristé sobě natočili volební klip v prostředí autoservisu

06.09.2025 16:14 | Tisková zpráva

Správa země je složitý organismus, který vyžaduje kvalitní týmovou souhru. Přesně tak je postavený i nový oficiální volební spot strany Motoristé sobě. Natáčel se v autentickém prostředí typickém pro Motoristy – v autoservisu. Tedy v místě, kde je možné týmovou symboliku představit divákům s patřičnou dávkou autenticity.

Motoristé sobě natočili volební klip v prostředí autoservisu
Foto: Motoristé sobě
Popisek: Motoristé sobě - logo

Političtí lídři Motoristů v klipu vyměnili saka za montérky a vyzkoušeli si role automechaniků. Zda Filip Turek, Petr Macinka a další tváře Motoristů dokážou vyměnit kolo nebo doplnit olej, ale také zrušit Green Deal, anebo zdigitalizovat stát se diváci přesvědčí již brzy.

Zastřešující programové moto Motoristů je jasné: Umíme vyřešit i složité věci! Politická pozice Motoristů je nyní ještě jasnější: Ukončit Fialu a pohlídat Babiše.

Režie klipu se ujal Oto Klempíř, který vede kandidátku Motoristů v Plzeňském kraji. Ten k samotnému natáčení říká: „Chtěli jsme ve 30 vteřinách zachytit týmovou souhru našich osobností. Myslím, že se to povedlo výborně, protože volební tým Motoristů souhru na rozdíl od některých jiných politických uskupení nemusí předstírat. Pro mě osobně je to i velký příslib do budoucna.“

Klip vznikl v profesionální filmové produkci a účinkují v něm Filip Turek (vedoucí servisu), Petr Macinka (přijímací technik), Renata Vesecká (zákaznice), Boris Šťastný (pneuservisman), Vladimír Pikora (logistik), Gabriela Sedláčková (olejářka), Matěj Gregor (mechanik), Vojtěch Krňanský (brusič), Karel Beran (motorář), Adam Kocián (svářeč), Miroslav Krejčí (lakýrník), Jiří Barták (diagnostik), Petr Černý (skladník) a Oto Klempíř (autoklempíř).

Psali jsme:

Moravský volič si strčil volební leták přímo do otvoru
„Nebude o mně rozhodovat neviditelný šaman.“ Zbořil naléhavě promluvil o volbách
Boris Šťastný narovinu: S komunisty nikdy nepůjdeme
Lídr Motoristů: Za rok přijde brutální zdražení. A lidé to neřeší

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

motoristé , volby 2025 , Motoristé sobě

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dostanou se Motoristé do Poslanecké sněmovny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Stanislav Blaha byl položen dotaz

Mzdy

Tvrdíte, jak se budou zvedat mzdy. Já se ptám komu? Možná vám, ale většině lidí se nezvedají, uvědomujete si vůbec, že většina lidí naopak dost chudne? Vždyť i vy máte problém zvednout dostatečně platy lidem, co pracují třeba ve školství nebo sociálním pracovníkům.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Motoristé sobě natočili volební klip v prostředí autoservisu

16:14 Motoristé sobě natočili volební klip v prostředí autoservisu

Správa země je složitý organismus, který vyžaduje kvalitní týmovou souhru. Přesně tak je postavený i…