Motoristé sobě natočili volební klip v prostředí autoservisu

Političtí lídři Motoristů v klipu vyměnili saka za montérky a vyzkoušeli si role automechaniků. Zda Filip Turek, Petr Macinka a další tváře Motoristů dokážou vyměnit kolo nebo doplnit olej, ale také zrušit Green Deal, anebo zdigitalizovat stát se diváci přesvědčí již brzy.
Zastřešující programové moto Motoristů je jasné: Umíme vyřešit i složité věci! Politická pozice Motoristů je nyní ještě jasnější: Ukončit Fialu a pohlídat Babiše.
Režie klipu se ujal Oto Klempíř, který vede kandidátku Motoristů v Plzeňském kraji. Ten k samotnému natáčení říká: „Chtěli jsme ve 30 vteřinách zachytit týmovou souhru našich osobností. Myslím, že se to povedlo výborně, protože volební tým Motoristů souhru na rozdíl od některých jiných politických uskupení nemusí předstírat. Pro mě osobně je to i velký příslib do budoucna.“
Klip vznikl v profesionální filmové produkci a účinkují v něm Filip Turek (vedoucí servisu), Petr Macinka (přijímací technik), Renata Vesecká (zákaznice), Boris Šťastný (pneuservisman), Vladimír Pikora (logistik), Gabriela Sedláčková (olejářka), Matěj Gregor (mechanik), Vojtěch Krňanský (brusič), Karel Beran (motorář), Adam Kocián (svářeč), Miroslav Krejčí (lakýrník), Jiří Barták (diagnostik), Petr Černý (skladník) a Oto Klempíř (autoklempíř).
autor: PV