Mračková Vildumetzová (ANO): Bude to dělat jak Ministerstvo spravedlnosti, tak vnitra

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, ráda bych zareagovala na vystoupení Jakuba Michálka, který tady hovořil o tom, že již tento zákon se projednal prakticky na výborech a na jiných plénech. Já bych mu především chtěla přečíst, že prvé čtení tohoto nekonfliktního zákona probíhalo 25 minut, druhé čtení také 25 minut. Ale u druhého čtení došlo k tomu, že pan Michálek v 11.52 v podrobné rozpravě načetl tento pozměňovací návrh tři minuty předtím, než skončilo to projednávání.

Ale především bych vám všem chtěla říct, s čím pan Michálek přichází. Máme tady Úřad pro dohled nad financováním politických stran, který spadá pod ministra vnitra Víta Rakušana. A všichni víte, že teď musíte do konce června podle zákona o střetu zájmů vyplnit registr oznámení, který spadá pod Ministerstvo spravedlnosti. A pozměňovací návrh, s kterým přichází pan Michálek, přenáší další povinnost na Úřad pro dohled nad financováním politických stran. Připadá vám to logické? Neměl by to dělat ten úřad, který řeší zákon o střetu zájmů, to znamená Ministerstvo spravedlnosti? To znamená, že to budou dělat dva úřady, dvě ministerstva?

Pane ministře, vím, že jste k tomu dal jako Ministerstvo vnitra neutrální stanovisko. Nesouhlasí s tím ani ten úřad. Mohl byste mi říct, jestli máte, protože říkáte, jak chcete šetřit, jak musíme šetřit v této době, tak mohl byste prosím vystoupit a říct mi, jaké finanční dopady budou v rámci toho, že úřad bude muset dělat další věc a prakticky dojde k duplicitě a bude to dělat jak Ministerstvo spravedlnosti, tak Ministerstvo vnitra? Děkuju vám za odpověď. Děkuji.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně

