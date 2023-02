Mračková Vildumetzová (ANO): Pokud po někom chci šetřit, měl bych začít u sebe

reklama

Děkuju, paní předsedkyně.

K panu Michálkovi, prostřednictvím paní předsedající. Když jsou, pane Michálku, ty mimořádné okolnosti, proč, když jsem tady dvakrát zařazovala zákon ohledně zmrazení platů politiků, který je již v legislativním procesu, a předložil ho Andrej Babiš v listopadu roku 2021, proč jste ho nepodpořil? Proč, když jsou tedy ty mimořádné okolnosti, nebyl zařazen na pořad schůze? A jsem zvědava, jak se k tomu postavíte, protože jste to již dvakrát neschválili, to znamená, že požadujeme mimořádnou schůzi. Pokud po někom chci šetřit, pokud někomu chci něco brát, měl bych začít u sebe. To vy jste v žádném případě neudělal! A to je fakt.

Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11265 lidí

Zároveň bych si dovolila reagovat na pana Výborného. Pane Výborný, to, co jste tady opět předvedl, je pouze arogance a přezíravost, nám tady říkat, že je něco marné, marné, marné. Hrozné je, jakým způsobem vy tady přicházíte, jakým způsobem jednáte. Přijdete tady se stavem legislativní nouze. Ten stav legislativní nouze musí potvrdit tato Poslanecká sněmovna.

My jasně říkáme, že nejsou důvody pro vyhlášení stavu legislativní nouze. A řekněme si, proč to je, proč jste s tím nepřišli. Vždyť vy jste věděli, že ta inflace je vysoká. Dneska máme třetí největší inflaci v rámci EU. A kdo to způsobil? Tato vláda to způsobila! To je prostě fakt. A z důvodu toho, že byly komunální volby a že byly prezidentské volby, tak jste s tím museli přijít až po těch prezidentských volbách, a proto stav legislativní nouze. Přijďte s tím ve standardním legislativním procesu. A myslím si, že je opravdu sprosté a nehorázné, že to chcete schvalovat v polovině roku. Přijďte s tím, pojďme se o tom bavit, od 1. ledna roku 2024.

Děkuju.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Vláda rozhodla tak, že to poslala e-mailem Mračková Vildumetzová (ANO): Opozice se opět pokusí odvolat radního Jindřicha Čermáka Mračková Vildumetzová (ANO): Proč kraje do dneška nemají proplacené KACPU? Mračková Vildumetzová (ANO): Je to obyčejná sprosťárna!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama