Mračková Vildumetzová (ANO): Už se chystají zpoplatnit dálnici D6 mezi Chebem a Vary

reklama

Víte, co udělal v minulosti karlovarský hejtman Petr Kulhánek pro to, aby byl úsek D6 mezi Karlovými Vary a Chebem bez poplatku? Máte jednu možnost. Zkuste to. Není to vůbec složité.

Ano! Máte pravdu! Trefili jste! VŮBEC NIC!!!!

Nevěříte? Tak se pojďme trochu vrátit v čase. V roce 2013 byla D6 kompletně zpoplatněna s tím, že kraj jako připomínkové místo v dané vyhlášce přehlédl, že se i tento úsek mezi zpoplatněné zařazuje. Petr Kulhánek byl v té době primátorem Karlových Varů.

Následující roky všichni místní politici dokola mluvili o tom, že se s tím musí něco udělat. Ale nestalo se nic!

Hnutí ANO šlo do krajských voleb v roce 2016 s tím, že když se nám nepodaří tento úsek vyjmout ze zpoplatnění, budeme lidem kompenzovat polovinu dálniční známky. Populismus, křičeli oponenti.

Podcenili nás!

V roce 2017 se NÁM PODAŘILO úsek Karlovy Vary - Cheb vyjmout ze zpoplatnění a od roku 2018 tak nemusel nikdo v tomto úseku kupovat dálniční známku!!!

Jenže ouha… Na konci minulého roku se konal kulatý stůl k dálnici D6, kde ministr dopravy oznámil, že rok ještě výjimku ponechá, ale od 1.ledna 2024 už máme být připraveni na zpoplatnění úseku.

Obratem, přesně 8. prosince 2022, jsem mu napsala otevřený dopis, kde jsem se proti takovému postupu ohradila. Tvrdě jsem tu výjimku vybojovala a na rozdíl od současného vedení kraje, které si pro rozhodnutí z Prahy jezdí se skloněnou hlavou a pokorně je přijímá, se já odbýt nenechám.

Tento týden mě ovšem nadzvedla reportáž ve zpravodajství České televize. Nebo spíš to, co v ní zaznělo od ministra dopravy. Pan Kupka prohlásil, že chce postupný konec výjimek ze zpoplatnění a mluvilo se konkrétně i o úseku D6. Jak potvrdil následně reportér ČT na sociálních sítích, nejde o poplašnou zprávu. Vláda to uvádí ve svém interním materiálu, který má novinář k dispozici.

A reakce pana hejtmana, když jsem na můj FB napsala, že se mi to nelíbí? Přesně podle vzorce hnutí STAN. Osobní útok a hloupé řeči o dezinformacích. Strach, že se od 1. ledna 2024 úsek zpoplatní, tím ale rozhodně nerozptýlil. Spíš naopak!

Tento pán, kterému jde jen o to, aby si na svém krku udržel hejtmanský řetěz, totiž proti současné vládě nikdy nepůjde. Nikdy se jejímu rozhodnutí nepostaví, protože nechce přijít o své místečko (viz. Česká pošta). Věřte ale, že já to jen tak nenechám a kdyby se k něčemu podobnému ministr dopravy opravdu rozhodl, budu ta první, kdo se proti tomu postaví a bude bojovat jako lvice, aby k ničemu takovému nedošlo.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): Ministr Rakušan odvahu nenašel Mračková Vildumetzová (ANO): Hejtman opět selhal, proti rušení poboček České pošty nebojoval A jéje! Pekarová si vjela do vlasů s poslankyní ANO. Jde o velké peníze Mračková Vildumetzová (ANO): Takovou aroganci státní moci jsem ještě nezažila

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.