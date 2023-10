Mračková Vildumetzová (ANO): Vláda pořád říká, jak se nůžky rozevírají, ale ona to pouze říká

reklama

Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové,

mě tedy velmi znepokojuje, že se tady předloží zákon o investičních pobídkách, který předkládá ministr průmyslu a obchodu, a není zde přítomen. To je první moje poznámka. Vy víte, že jsme tady diskutovali jak v prvním, tak v druhém čtení, že se tam z toho vyjímá ta výjimka pro tři strukturálně postižené kraje, pro kraj Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Já opravdu souhlasím s tím, aby se podporovaly investiční pobídky s přidanou hodnotou, ale aby primárně tyto pobídky právě směřovaly do těchto třech krajů, které nejvíce potřebují pomoci.

Já jsem tady vyzývala pana ministra průmyslu a obchodu, zda bychom si nemohli společně sednout, a komunikovala jsem to i tamhle s panem kolegou poslancem Haasem, je k tomu dané nařízení a já jsem prosila, zda bychom si nemohli sednout a popřípadě upravit to dané nařízení, které by docílilo toho, aby opravdu v největší míře právě ty pobídky do těchto třech krajů směřovaly.

Stalo se to, že ministr průmyslu a obchodu na to nereagoval, nesešli jsme se k tomu, nechtěl to řešit, nechce to řešit. Já jsem samozřejmě z jednoho z těch krajů, mně velmi vadí, že tato vláda pořád říká, jak se ty nůžky rozevírají, jak chce řešit rozdíly mezi těmi regiony, ale ona to pouze říká. To je, kolegové, prostý fakt. Jenom to říká a to je všechno. Ty nůžky se rozevírají nadále.

Tato vláda do Karlovarského kraje například ještě nepřijela, byla teď v Kadani, v Ústeckém kraji, sice tam zástupci byli, ale já bych ocenila, kdyby přijeli do toho kraje a zajímali se o ty konkrétní problémy a hlavně aby je řešili. Za této vlády žádná investiční pobídka nesměřovala do našeho kraje, ani nevidím, že by nějaká směřovat měla. Před nedávnem se tam podařilo otevřít testovací okruh pro automobilku BMW pro autonomní vozidla.

Podařilo se v roce 2019 tuto strategickou pobídku nebo tuto strategickou investici nasměrovat do našeho kraje, má to přidanou hodnotu, je to přesně to, co by do těch krajů mělo směřovat. Pan ministr průmyslu a obchodu tam ani na to slavnostní otevření nepřijel. A když jsem se ho tady minule ptala, jakým způsobem se směřují pobídky do těchto krajů, tak jsem žádnou konkrétní, která by především do Ústeckého a Karlovarského kraje směřovala, neviděla.

O Gigafactory jsme se dozvídali, že půjde do Plzeňského kraje. V tuto chvíli vidíme, že nepůjde ani tam, tam to také vláda nesměřovala do těch krajů, například do našeho, kde bychom byli velmi rádi, aby takováto strategická investice právě šla do kraje, kde se konečně ty ukazatele díky příchodu takového strategického partnera v budoucnosti změní. Ale jak je vidět, tak tato vláda, znovu opakuji, říká, že je nutné snižovat ty rozdíly, ale pouze to říká.

A názorným příkladem je tato novela zákona o investičních pobídkách, kdy já podporuji a nemám problém s tím, aby byly podporovány pobídky s přidanou hodnotou. To velmi podporuji. Já pouze bych chtěla ošetřit a chtěla bych mít jistotu, že primárně budou směřovány do těchto tří krajů. V tuto chvíli ten zákon bude nastaven tak, že o těch strategických pobídkách bude rozhodovat vláda, o těch ostatních si prakticky bude rozhodovat ministr průmyslu a obchodu, popřípadě CzechInvest, což si také myslím, že není určitě dobrá cesta, že prakticky si o tom bude rozhodovat rezort nebo nějaká konkrétní instituce k tomu daná.

To znamená, že podle mého názoru to do současné chvíle tím, že o všech těch pobídkách rozhodovala vláda, tak to bylo ještě pod větším dohledem a ty informace se věděly. V tuto chvíli si myslím, že to bude úplně opačně.

V tuto chvíli, když tady mluvím v této věci, tak je jasné, že asi ministr vnitra mi na to asi moc odpovídat nebude, který zastupuje pana ministra průmyslu a obchodu, možná ano, protože on také říká, že se musí změnit rozdíly mezi těmi kraji. Tak tohle je jeden z příkladů. Takže já v žádném případě nemohu tento zákon podpořit a doufám, že budou reagovat ještě někteří moji kolegové, popřípadě požádám když tak naši paní předsedkyni, já bych totiž ještě popřípadě chtěla načíst doprovodné usnesení, když jsem o to žádala minule pana ministra průmyslu a obchodu, aby předložil nařízení vlády, které bude zohledňovat primárně to, aby ty investiční pobídky právě směřovaly do těch tří strukturálně postižených krajů, a to je kraj Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský.

V tuto chvíli vám děkuju za pozornost.

