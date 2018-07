Munzar (ODS): Administrativní zátěž neustále roste. Vláda se ale chválí za její snižování

Podle poslance ODS Vojtěcha Munzara se jedná o klasické vrtěti psem, protože do těchto opatření nejsou započítávány nové povinnosti pro podnikatele.

„Byly to právě vládní strany dnešní koalice, které od roku 2014 zavedly kontrolní hlášení, EET a s ní spojené drakonické pokuty, snížily výdajové paušály pro podnikatele, nadužívání zajišťovacích příkazů, omezily svobodu podnikání omezením prodejní doby o svátcích, protikuřáckým zákonem apod. Dnes předkládají rozšíření EET na další živnostníky. Administrativa, přebujelá byrokracie a tlak na podnikatele roste, stejně jako jejich povinnosti. Letos k nim přibylo např. GDPR. Reálně tak podnikatelé pociťují každoroční zvyšování administrativní zátěže a nikoliv její snižování, což vyplývá i ze šetření Hospodářské komory ČR. Není bez zajímavosti, že administrativní zátěž spojená s podnikáním odrazuje zejména mladé lidi od vstupu do podnikání,“ uvedl poslanec ODS Vojtěch Munzar a dodává: „Živnostníci a podnikatelé jsou motorem naší ekonomiky, zaměstnávají sami sebe a mnohdy i někoho dalšího, nezatěžují náš sociální systém, naopak jej naplňují a zejména nabízejí svému okolí své služby. Měli bychom pro ně vytvářet přátelské prostředí, reálně snižovat byrokracii a daňovou zátěž. Tyto kroky v Poslanecké sněmovně navrhuje ODS a bude se o snižování nadbytečné byrokracie snažit i nadále. Vláda by měla chtít totéž a ne schvalovat materiály pro materiály a snít si své nereálné sny, které sama nenaplňuje.“

