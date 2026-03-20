Munzar (ODS): Itálie je pro Českou republiku 5. největším obchodním partnerem

Setkání Meziparlamentní skupiny přátel ČR–Itálie s Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou a s novým italským velvyslancem Alessandrem Gaudianem.
Itálie je pro Českou republiku 5. největším obchodním partnerem. Česká republika je pak pro Itálii globálně 15. největším partnerem a předstihuje i země jako Japonsko, Řecko či Kanadu. I to ukazuje, jak důležité jsou naše vzájemné vztahy.
Také proto mě těší, že naše meziparlamentní skupina má už 46 členů a je čtvrtou největší ve Sněmovně. Jsem rád, že i v tomto volebním období mohu jako její předseda pomáhat rozvíjet česko-italskou spolupráci. Už jsme se navíc domluvili na dalším společném byznys fóru.
Součástí programu byla také prezentace firem, které úspěšně působí v obou zemích, například Brembo či Chiesi. Právě konkrétní příklady ukazují, že spolupráce mezi Českem a Itálií má velmi praktické výsledky.
