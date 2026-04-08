Munzar (ODS): Vláda týdny čekala, pak poslechla ODS

Ode dneška platí nižší spotřební daň na naftu. Přesně ten krok, který jsme navrhovali už ve chvíli, kdy bylo vidět, jak rychle ceny letí nahoru a že nepůjde jen o krátkodobé zakolísání. Vláda nás tehdy kritizovala. Dnes sama dělá to, co předtím odmítala. Platí to ale jen pro naftu. Na benzin vláda zapomněla.
Ceny pohonných hmot se přitom promítají do cen prakticky veškerého zboží a služeb. Zároveň s jejich růstem roste státu i výběr DPH, což dává prostro pro snížení spotřební daně. Ceny na světových trzích ovlivnit nemůžeme, českou daňovou zátěž ano. A právě to jsme říkali od začátku.
