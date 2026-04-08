Munzar (ODS): Vláda týdny čekala, pak poslechla ODS

08.04.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k snížení spotřební daně na naftu

Popisek: Vojtěch Munzar (ODS)

Ode dneška platí nižší spotřební daň na naftu. Přesně ten krok, který jsme navrhovali už ve chvíli, kdy bylo vidět, jak rychle ceny letí nahoru a že nepůjde jen o krátkodobé zakolísání. Vláda nás tehdy kritizovala. Dnes sama dělá to, co předtím odmítala. Platí to ale jen pro naftu. Na benzin vláda zapomněla.

Ceny pohonných hmot se přitom promítají do cen prakticky veškerého zboží a služeb. Zároveň s jejich růstem roste státu i výběr DPH, což dává prostro pro snížení spotřební daně. Ceny na světových trzích ovlivnit nemůžeme, českou daňovou zátěž ano. A právě to jsme říkali od začátku.

Ing. Vojtěch Munzar

  • ODS
  • poslanec
MUDr. Ivan David, CSc. byl položen dotaz

Proč pořád voláte po zrušení sankcí?

Když pominu vše ostatní, tak proč podporovat Rusko, když jak sám tvrdíte třeba ropu teď prodává s přirážkou? Proč takové chování podporovat? A to pomíjím fakt, proč vůbec ekonomicky podporovat někoho, kdo tu rozpoutal válku a vlastně tak může i za to, že ceny rostou.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

