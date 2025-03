Nacher (ANO): Poplatky mají platit firmy podle počtu zaměstnanců

Tak já jsem si psal poznámky, takže pět rychlých.

Za prvé, abych to znovu vysvětlil, protože jsme na to nedostali odpověď. Dneska ten poměr výběru nevýběru toho poplatku je 90:10 - jako že to vyberete od 90 procent, od 10 ne. Vy říkáte, že rozšířením na držitele mobilních nebo chytrých zařízení to bude 10:90, že se vám to podaří vybrat jenom od 10 procent, od 90 ne. To by mě zajímalo, proč tak málo? Proč přicházíte s rozšířením okruhu plátců, a zároveň jste defétisticky defétističtí, že to nevyberete? Ta odpověď je, abyste nepřekročili těch 20 procent. Anebo mi řekněte, jak jste přišli na těch 10:90?

Pokud jde o účinnost, tam navážu na svoji kolegyni Bereniku Peštovou. Fakt by bylo dobré, aby ta účinnost byla od 1. července, když už. Protože buď je to od 1. ledna, nebo od 1. července - už jenom proto, že spousta lidí má trvalé příkazy. A vy to budete těm lidem komplikovat. Za tu dobu, co jsem tady teďka mluvil, tak mi psali dva lidi, kteří dokonce platí půl roku, rok. A vy tím, že to změníte uprostřed, někdy od 1. května, jenom abyste to uspíšili o dva měsíce, tak to zkomplikujete mnoha lidem. Tak když už to tedy takhle děláte, tak to udělejte od 1. července. Prosím. Jo? Z hlediska nějaké administrativy - myslete na ty lidi. To je ta účinnost.

Pokud jde o daň a poplatek, to už jsem vám přece vysvětloval. To je různý koncept. Daně platíme všichni a jde to na různé věci. Tady by to šlo i na veřejnoprávní média. Naproti tomu poplatek je za nějakou konkrétní věc. Já jsem to řekl: chci vyměnit občanku, zaplatím poplatek, chci jet po dálnici, zaplatím poplatek nebo dálniční známku. Tady čerpám službu, zaplatím. A platí to vlastně všichni, protože mají přístroj. A i přesto, že se nedívají na Českou televizi, tak ho platí. To je doteďka. Anebo dají čestné prohlášení. Ale vy tam dáváte nový model, když říkáte, že to mají platit firmy podle počtu zaměstnanců. A tam ta souvztažnost je úplně nulová.

