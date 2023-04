Nacher (ANO): Příklad toho, kdy může koalice s opozicí fungovat

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, dámy a pánové, svůj příspěvek mám rozdělen na slovo zpravodaje a potom se přihlásím jako poslanec, kde představím ještě svoje dva pozměňovací návrhy a nějakou vizi dopředu, protože my tam některé návrhy budeme stahovat.

Za prvé tedy, jak už řekl pan ministr, původně se ten zákon měl týkat jenom té slevy ve výši 200 korun, kterou pobírají lidé se zdravotním postižením a lidé, kteří mají menší než 2,15násobek životního minima. Nicméně v praxi, a to já musím podtrhnout, jsme se tam dostali do problémů s tím dokazováním. Vždycky to bylo na úrovni čestného prohlášení, což byla administrativně náročná záležitost, takže se to nahradilo něčím jiným. Já jsem zjišťoval i tu genezi, tam ve hře byla celá řada různých příspěvků, například příspěvek na bydlení a podobně, jenže ten je příliš rozsáhlý, takže nakonec došlo k dohodě, že tuto slevu z toho tarifu ve výši 200 korun budou pobírat ti, kteří mají příspěvek na živobytí, čímž odpadne to čestné prohlášení.

Z toho vyplývá, že to vymezení osob je užší, než bylo doposud, a k tomu tedy směřoval i jeden z mých návrhů, který zvyšoval těch 200 korun na 300 korun, protože ten tarif tady je už 15 let. Tak tolik tedy přibližně k tomu... (Odmlka pro hluk v sále.)

Tak tolik tedy k popisu toho vlastně původního návrhu, který byl navržen v § 90. Ještě že jsme to neschválili. Je tam totiž 12 pozměňovacích návrhů, které se týkají celé řady oblastí. Já vám to řeknu jenom přibližně. Jsou tam některá legislativně technická upřesnění, ale rozšiřujeme to i o řekněme zvětšení, zvýšení trestu, když to takhle řeknu, v boji proti zlomyslnému volání, týká se to rozvoje digitálního rozhlasu, jsou tam i návrhy, aby převod té agendy šel pod MPSV, mého kolegy Marka Nováka.

Co je tam velká skupina pozměňovacích návrhů, a k tomu se pak dostanu, protože tam budou některá stažení, je řešení účastnických sporů, protože na tom jsme se zatím neshodli. Celá vize byla o tom, že by ČTÚ do budoucna řešil všechny účastnické spory, všechny věci, které vlastně najdete na faktuře. Já vás potom tím provedu, jaké to jsou příklady, právě v tom druhém mém vystoupení.

Takže tam jsou dva pozměňovací návrhy, které to řeší, nicméně je tu dohoda s MPO i s ČTÚ, že my ty pozměňovací návrhy stáhneme. Pan ministr přislíbil a pak tady potvrdí na mikrofon, že ministerstvo na tom skutečně pracuje a že vlastně první návrh toho komplexního pozměňovacího návrhu, který bude řešit všechny ty účastnické spory, a já vám pak řeknu, co by tam mělo být, tak bude na podvýboru pro ochranu spotřebitele, který se koná příští úterý. Dále jsou tam věci týkající se zjednodušení a efektivnější koordinace z hlediska digitálních technologických map, jak jsem řekl, zvýšení té slevy z 200 na 300 korun a je tam i doprovodné usnesení.

Dopředu bylo jaksi avizováno, že budou staženy pozměňovací návrhy, které najdete pod písmenem D, což je právě ten přesun rozhodovacích sporů, E2, což je věc týkající se budování základových stanic, mobilních stanic kolegy Jiřího Havránka, protože už to prošlo v jiném zákoně. Oni se k tomu poslanci jednotlivě přihlásí. Tudíž nebudeme hlasovat ani o legislativně technické. Potom F2, což je můj pozměňovák, který se týká opět těch účastnických sporů, a tudíž to hlasování by mělo být na konci jednoduché. Měli bychom potom hlasovat už jenom, jestli dobře počítám, o osmi pozměňovacích návrzích s tím, že některé se vylučují navzájem, takže těch hlasování nakonec bude asi šest.

Zároveň si jako zpravodaj dovolím jednu takovou drobnou poznámku, protože jinak to beru, že tenhle zákon je zase příklad toho, kdy může koalice s opozicí fungovat. Jenom takové drobné popíchnutí. Nezlobte se na mě, protože já jsem v těch věcech docela pinktlich. Tak třeba ten pozměňovací návrh týkající se rozvoje digitálního rozhlasu můj kolega Marek Novák nahlásil jako první. To vidíte, že v systému to má číslo 1811. Ondřej Lochman až teprve jako druhý - 1849. U jednoho je nesouhlasné stanovisko ministerstva, u druhého souhlasné. My budeme hlasovat v opačném pořadí. Tak to je takové jakoby spíš drobné popíchnutí, drobná výtka, protože v zásadě ten návrh je totožný.

Tak tolik tedy zpravodajská zpráva. Jsem rád, že se to konečně dneska 21. dubna dostalo na pořad, a já se potom ještě přihlásím jako poslanec z místa, abych řekl některé detaily týkající se pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat. Já vám děkuji.

