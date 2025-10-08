Nacher (ANO): Role „klíčenky” nejmocnějších evropských zemí nedává smysl

Budoucí zahraničně-politické směřování ČR? Pevné ukotvení v NATO a EU, zároveň však kladení důrazu na obnovení/posílení role Visegrádské skupiny, která by měla mít ambici do jisté míry korigovat politickou a mocenskou sílu zemí v čele s Německem či Francií.
Jde o naprosto přirozenou a logickou cestu k efektivnějšímu hájení vlastních, českých zájmů, které musí být na prvním místě. Setrvání v roli „klíčenky” nejmocnějších evropských zemí, jemuž jsme byli v uplynulých čtyřech letech nezřídka kdy svědky, nedává smysl, ČR z dlouhodobého hlediska oslabuje.
Nastal čas vrátit se k racionální zahraniční politice, v níž bude ČR vystupovat jako partner, který si je vědom své hodnoty.
autor: PV