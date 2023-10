Nacher (ANO): Slibovali jste, že nebudete zvyšovat žádné daně

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně. Já se vrátím k tomu daňovému balíčku. Do jisté míry bych chtěl ocenit, že tady vystoupil kolega Michálek, protože je jeden z mála, kdo to tady hájí. Nemohl jsem si nepovšimnout, že ostatní koaliční poslanci tady k tomu vesměs mlčí. Takže si tak říkám, že o tom moc přesvědčeni nejste, upřímně.

Nebudu tady říkat, ctím nějaké gentlemanství, co si říkáme na chodbě nebo v jídelně, ale bylo by dobré tedy, jestli jste o tom přesvědčeni, že to je fakt dobré pro lidi a pro konsolidaci veřejných rozpočtů, abyste tady vystoupili podobně jako kolega Michálek a hájili to. To nikdo z vás nedělá. To je první poznámka.

Druhá. No, já bych tady chtěl upozornit, že vy tady vždycky řeknete zpátky, jaký byl deficit rozpočtu v době covidu - 400 miliard - a že vy to napravujete. Tak za prvé, já jsem vám tady jasně dal důkaz, že kdybychom přijali vaše pozměňovací návrhy kolem kompenzací u covidu, tak by ten deficit byl vyšší. Jestli mi nevěříte, dojdu si znovu pro ty papíry a znovu tady projdu jeden pozměňovací návrh za druhým, včetně toho, kdo z vás ho navrhl a kolik je to miliard.

Stačí, když budete kývat hlavou, takhle ne a já si pro ty papíry dojdu. To jsou vaše pozměňovací návrhy. Takže tím, prosím, už neoperujte. Notabene neříkáte to, že díky inflaci jste vybrali o několik desítek miliard víc, takže bych se tím tady moc nechlubil.

No, a pokud jde o ty daně, tak ten problém, že je zvyšujete, je mimo jiné v tom, že někteří z vás měli přímo volební kampaň postavenou na tom, že nebudete zvyšovat daně, včetně té daně z nemovitosti. Kolegové z ODS říkali, že to je útok na střední třídu. Takže mi, prosím pěkně, řekněte, v čem je ta změna mezi lednem 2023 a květnem 2023, kdy jste s tím balíčkem začali. Vy jste slibovali, že nebudete zvyšovat žádné daně.

