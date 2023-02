Nacher (ANO): Tohle je ukázkový přílepek

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně. Já se možná přihlásím do debaty.

Nejsem odborník na tuto problematiku, ale já jsem teď musel reagovat na kolegu Michálka ohledně toho, jestli to je nebo není přílepek. Tak já si tady pomůžu svým oblíbeným dvojím metrem. Tohle je ukázkový přílepek. Já vám připomenu, kdy vy jste mně tady v minulém volebním období řekli, že nebudete hlasovat pro přílepek, i když byste s tím teoreticky souhlasili. A to byla novela živnostenského zákona, která řešila tematiku průvodců.

To jsou ti deštníkáři. To řešíme hlavně my v Praze. A já jsem tam nahrál i po dohodě vesměs napříč takový pozměňovák, který by zplnomocnil obce řešit si to krátkodobé ubytování. Také se to týkalo živnostenského zákoníku. Ale vy jste mi tenkrát řekli, že to nepodpoříte, protože to je přílepek, že se to netýká těch průvodců. Já si to pamatuju. Ale dotýká se to toho jednoho zákona. A přesto to byl údajně přílepek. A já jsem s tím krátkodobým ubytováním, vy víte, v uvozovkách otravoval celý loňský rok. Vy jste mi to tady nezařadili ani jednou.

V tomto případě jsou to dva úplně odlišné zákony. Předtím to přílepek za mě nebyl, ale dostal nálepku, že to je přílepek a vy jste to nepodpořili. Teď je to ukázkový přílepek, zákon o střetu zájmů a zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutích jsou úplně odlišné věci.

Takže kolegové, buďte aspoň v tomhle konzistentní. Když mi nevěříte, podívejte se do stenozáznamu, podívejte se, jak jste hlasovali, jak jste odůvodňovali nesouhlas s tím mým návrhem a obojí se týkalo živnostenského zákoníku.

Takže vás poprosím, já to tady říkám kolegovi Michálkovi, on tady stejně nesedí, tak je to jedno, ale aspoň je to ve stenozáznamu a může si to přečíst znovu.

