Nejdl (Soukromníci): Stejně jako živnostníci, tak i sedláci musí mít své zástupce ve sněmovně

Vážení sedláci,

dovoluji si oslovit Vás a Vaše rodinné příslušníky v posledním týdnu před volbami do poslanecké sněmovny. S mnohými z Vás jsem se setkal během kontaktní kampaně a osobně jsem Vám předal náš zemědělský program, ve kterém jasně říkám, co chceme hájit a co budeme prosazovat. Vzhledem k tomu, že sám aktivně hospodařím na rodinné farmě, tak se mě problémy v zemědělství dotýkají zcela osobně. V našem zemědělství stejně tak jako v jiných rezortech chybí koncepce a vize do budoucnosti. Stále posloucháme semináře a přednášky o tom, jaká nás čekají další byrokratická nařízení a co dalšího se bude ještě kontrolovat. Stále posloucháme slova o podporách a dotacích, ale největší objem peněz pak stejně dostanou holdingy a velké potravinářské firmy. V těchto podzimních volbách vystavíme současné menšinové vládě s podporou KSČM vysvědčení. Jaké to vysvědčení bude, záleží na každém z nás.

Stavovská Strana soukromníků České republiky jde do voleb pod názvem Trikolora Svobodní Soukromníci. Stejně tak jako živnostníci, tak i my sedláci musíme mít své zástupce z našich řad v poslanecké sněmovně. Musíme být u toho, až se bude rozhodovat o nás a naší budoucnosti. Proto mi dovolte Vás zdvořile požádat o podporu v letošních volbách. Kroužkujte prosím naše zástupce na jednotlivých kandidátních listinách. Společně to dokážeme, Váš hlas nepropadne.

S úctou

Martin Nejdl

Stínový ministr zemědělství za Stranu soukromníků České republiky Předseda Zemědělské sekce strany

