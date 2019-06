Němcová (ODS): Kdyby Babiš podal kompetenční žalobu, měl by po kariéře

Babiš potřebuje mít jistotu, že bude premiérem, aby mohl ochránit své byznysové i trestněprávní zájmy. A kdyby podal kompetenční žalobu na prezidenta, tak je jasné, že by to náš mstivý prezident nenechal bez odezvy. Babiš by měl po kariéře.

Proto to nikdy neudělá, proto jsme v pasti a proto vláda upřednostňuje zájmy premiéra před Ústavou ČR. A je to pro nás úplně tragická zpráva.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

poslankyně

