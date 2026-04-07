Svobodní: Prezident je reprezentativní funkce

V parlamentní demokracii má prezident pouze reprezentativní funkci. Je tedy logické, že na summit NATO, kde se formuje zahraniční politika České republiky, pojede premiér spolu s ministry zahraničí a obrany.
Náš předseda a poslanec Libor Vondráček ve Sněmovně navrhl, aby prezidentovi byla odebrána pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí diplomatických misí u mezinárodních organizací. Do pravomocí prezidenta nespadá ani určování zahraniční politiky ani například domlouvání prodeje stíhaček Ukrajině.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku