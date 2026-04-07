Svobodní: Prezident je reprezentativní funkce

07.04.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Reakce na veřejném facebookovém profilu strany na snahy prezidenta Pavla zasahovat do zahraniční politiky

V parlamentní demokracii má prezident pouze reprezentativní funkci. Je tedy logické, že na summit NATO, kde se formuje zahraniční politika České republiky, pojede premiér spolu s ministry zahraničí a obrany.

Náš předseda a poslanec Libor Vondráček ve Sněmovně navrhl, aby prezidentovi byla odebrána pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí diplomatických misí u mezinárodních organizací. Do pravomocí prezidenta nespadá ani určování zahraniční politiky ani například domlouvání prodeje stíhaček Ukrajině.

