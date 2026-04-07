Objímání, instrukce od moderátorky. Pak „4 na 1“ v ČT. Jakl vše viděl

Lidé na sítích hojně reagují na to, jak byla poskládaná debata na ČT24, kde jste byl de facto sám proti čtyřem, respektive pěti včetně moderátorky. Očekával jste, že diskuse na veřejnoprávní televizi bude probíhat právě takto?
Ano, očekával. Bylo to jako vždy za poslední asi rok, co mne po sedmileté pauze opět zvou.
A jaké dojmy jste si z toho odnesl? Místy nebylo jasné, kdo je vlastně moderátor, když se do této role pasoval Marek Orko Vácha, jeden z pozvaných…
Možná se pasoval i do jiné role. Hladil mě po rameni. Jenže já jsem na holky.
Česká televize má dle zákona poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace. Jak do tohoto rámce zapadala debata, které se jste se v ČT účastnil?
Přísně vzato, dodržování zákona nelze posuzovat podle jednoho pořadu, ale podle celku. On ale i ten celek vypadá podobně. Několikrát mě v tamním studiu napadlo, jak by asi dopadly takové malé tajné volby, pokud by se jich účastnili všichni hosté, moderátor, dramaturg a vůbec celý televizní tým. Myslíte, že by to odpovídalo rozložení preferencí ve veřejnosti, jak ho ukázaly například poslední volby do sněmovny? Myslím, že každý váš čtenář si na tuhle otázku umí odpovědět sám.
Nebylo to poprvé, kdy složení hostů v tomto pořadu mírně řečeno nebylo vyvážené. Pokud se nepletu, nezažil jste takovou přesilu poprvé. Obecně vzato, jak je to možné? Vždy se na takové počínání ČT ozve silná kritika a tím to skončí, žádná náprava nepřijde.
To je systémová záležitost. Soukromá televize je standardní firma. ČT je spíše takové společenství dobrých lidí, kteří za peníze jiných dělají to, co za dobré považují oni sami.
V pořadu zazněly teze typu, že jsme opět Československo, protože máme společné totalitní praktiky nebo varování, abychom nedej Bože snad nedopadli jako “Ficoland” nebo Maďarsko. Jsou Slovensko a Maďarsko totalitní nebo autoritativní státy? Kde se stále tento narativ, jak se módně říká, bere?
Nepřekvapilo mne, jak od spoludiskutérky po mé levici několikrát zaznělo v souvislosti s premiérem Ficem slovo „totalita“ a od spoludiskutéra po mé pravici v souvislosti s premiérem Orbánem jméno „Adolf“. Lidé, kteří se tak snadno uchylují k těmto ultimátním přirovnáním, ukazují, jak jednoduchý je jejich svět. S kým nesouhlasí, je u nich rovnou Hitler.
Vláda má v plánu změnit systém financování veřejnoprávních médií, což se setkává s velmi hlasitou kritikou samotné ČT i Českého rozhlasu a též různých aktivistů či umělců, podobných herečce Zlatohlávkové, která ve studiu seděla po vaší levici. Jsou záměry vlády zrušit poplatky a financovat ČT a ČRo přímo z rozpočtu správné?
Tahle herečka se před vysíláním srdečně objímala s moderátorkou a do poslední vteřiny před zapnutím kamer od ní dostávala instrukce. Neustále vzdychala, lamentovala, pošklebovala se, když se na obrazovce objevil někdo, koho ona nerada. Cloumaly s ní emoce, mávala rukama jak větrný mlýn a mávala mi před očima nějakým časopisem, aniž byla napomenuta. Česká televize živí mnoho podobných existencí, není divu, že pak za ni bojují jak o život. A rušení poplatků? To samo o sobě nic nezmění, ale aspoň to téma po čase opět rozhýbalo debatu o tom, co tahle instituce má vlastně dělat. A co už ne.
Podstatná je též otázka samotné legitimity systém financování vůbec měnit. Soudě dle výroků řady zaměstnanců ČT a různých komentátorů to může působit tak, že vláda na to sice má formálně moc, ale nesmí to udělat, protože tím ohrozí veřejnoprávní službu. Jak tyto postoje vnímáte? Kdo jiný než demokraticky zvolená vláda by toto měl mít možnost a právo změnit?
Představme si, jak každá státem zřízená instituce bude nařizovat státu, kolik má dostávat peněz a jak má být řízena a kontrolována.
Jaké by bylo ideální řešení podle Vašeho názoru? Zachovat koncesionářské poplatky a nechat vše být, zrušit tento systém a platit veřejnoprávní média přímo ze státního rozpočtu? Anebo jinak, potřebujeme vůbec veřejnoprávní média?
Nepotřebujeme. Jsou-li obsahy, které nezajistí svobodná konkurence nezávislých subjektů, má je stát definovat, vymezit a vypsat veřejnou zakázku.
Obhájci ČT a obecně veřejnoprávních médií argumentují tím, že tato média rozhodně potřebujeme a prokazuje se to v každé krizi, kdy je všichni sledují a zjišťují aktuální informace. Nebo vysílání pro různé menšiny, ať názorové či jiné. Co by nastalo, kdyby tato média neexistovala?
Mnoho menšin si už dnes platí velmi specializované kanály nezávislé na reklamě.
