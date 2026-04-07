Královéhradecký kraj: Muzeum krajky ve Vamberku je samostatná organizace

Důvodem osamostatnění od Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou je snaha o posílení instituce, která přibližuje tradici krajkářství v regionu i mimo něj. Muzeum se letos zapojí do pořádání tradičních červnových Mezinárodních krajkářských slavností.
„Tradice krajkářství na Vamberecku je skutečně unikátní a bezesporu si zaslouží samostatně fungující organizaci. Cílem osamostatnění muzea je intenzivnější spolupráce s dalšími kulturními institucemi, efektivnější využívání dotačních příležitostí a v neposlední řadě i usilování o zapsání krajkářství na seznam UNESCO,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací, kultury a cestovního ruchu Jiří Štěpán.
Dodal, že muzeum je unikátní v tom, že dokumentuje krajkářství na území celé České republiky, přičemž Vamberecko je přirozeným centrem tohoto řemesla s nejsilněji dochovanou živou tradicí. Samostatná instituce je výrazem toho, že Královéhradecký kraj si je vědom této hodnoty, kterou hodlá posilovat a rozvíjet.
Ředitel nového muzea Vladimír Sodomka doplnil, že více než 400 let dlouhá tradice krajky proslavila Vamberk po celém světě. „Naší vizí je bohatou tradici krajkářství ve Vamberku nejen udržovat, ale také dále rozvíjet a přibližovat ji široké veřejnosti všech generací,“ uvedl ředitel Sodomka. První velkou akcí, na které se bude samostatné muzeum podílet, budou Mezinárodní krajkářské slavnosti, které se ve Vamberku uskuteční od 25. do 27. června.
Součástí slavností bude XII. Bienále české krajky, které je prestižní přehlídkou současné krajkářské tvorby. Na slavnostech se představí také slovinské město Idrija stejně jako unikátní spojení paličkované krajky a skleněných perličkových ozdob z Poniklé. „Stejně jako v předchozích letech budou součástí programu také módní přehlídky, výstavy, doprovodný program včetně jarmarku s regionálními řemeslnými výrobky. Zájemci o krajkářství budou mít možnost setkat se s autory a také vyzkoušet si techniky paličkování nebo si některé z výrobků zakoupit,“ informoval starosta Vamberka Jan Rejzl.
Tradice krajkářství na Vamberecku je dochována od 17. století, krajky se od druhé poloviny 19. do začátku 20. století ve Vamberku vyráběly téměř v každé domácnosti. V roce 1889 otevřela První česká krajkářská škola. Z jejích sbírek vzniklo v roce 1929 muzeum krajky.
