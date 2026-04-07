Napětí roste: Íránci vytvářejí živé štíty u strategických cílů

Americký prezident Donald Trump vyslal vůči Íránu mimořádně tvrdé varování a pohrozil devastujícím zásahem, pokud Teherán neustoupí. Podle agentury Reuters daly Spojené státy jasně najevo, že v krajním případě může přijít útok na klíčovou infrastrukturu v zemi, včetně mostů a elektráren.
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social pohrozil, že „dnes v noci zahyne celá civilizace“, jelikož Írán nevykazoval žádné známky toho, že by přijal jeho ultimátum, aby do úterního večera uvolnil Hormuzský průliv, uvedla agentura Reuters.
Šéf Bílého domu se v neděli nechal slyšet, že očekává dosažení dohody o Hormuzském průlivu v pondělí, a varoval, že pokud k ní nedojde, Írán doslova „zažije peklo“.
Írán na výhrůžky reagoval varováním, že v případě útoku udeří na spojence Spojených států v oblasti Perského zálivu. Podle jeho představitelů by další fáze konfliktu byla výrazně ničivější.
Íránské vojenské velení zároveň uvedlo, že pokud budou útoky pokračovat, „další fáze našich útočných a odvetných operací budou mnohem ničivější a rozsáhlejší a ztráty a škody budou desetinasobné“.
Íránci tvoří živé řetězy, brání mosty i elektrárny
O situaci přímo v Íránu informuje také zahraniční reportér České televize Jakub Szántó který dlouhodobě působil v Izraeli. Na sociální síti X popisuje reakce obyvatel Íránu na rostoucí napětí po výhrůžkách amerického prezidenta.
Szántó sdílí záběry, které ukazují neobvyklou reakci samotných Íránců. Ti na výzvu úřadů vytvářejí živé řetězy kolem klíčových objektů, aby je chránili před případným útokem ze strany Spojených států.
Na mnoha místech Íránci vytvořily po výzvě úřadů živé řetězy na ochranu klíčových zařízení proti možnému útoku USA. https://t.co/8Aqshpp0fq— Jakub Szántó (@JakubSzanto) April 7, 2026
Další videa pak zachycují, že lidé stojí přímo na mostech nebo v okolí elektráren a dávají tak najevo vzdor vůči hrozbám Donalda Trumpa.
Obyčejní Íránci stojí na mostech a v okolí elektráren ve vzdorném gestu vůči hrozbám amerického prezidenta. https://t.co/hIFDiIOQSh— Jakub Szántó (@JakubSzanto) April 7, 2026
Dohoda padla, Írán požadoval víc než příměří
Napětí zvyšuje neúspěšné vyjednávání. Írán odmítl návrh na příměří, který byl podle informací Reuters předložen prostřednictvím Pákistánu, a místo toho přišel s vlastními podmínkami.
Teherán podle dostupných informací požadoval mimo jiné ukončení konfliktů na Blízkém východě, zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem a zrušení sankcí vůči Íránu.
Návrh přitom počítal s okamžitým příměřím a otevřením klíčového ropného koridoru, po němž by následovalo další vyjednávání o širší dohodě. K té však nakonec nedošlo, když americký prezident Donald Trump dohodu odmítl.
