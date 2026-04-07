Holec udeřil: Pavla pustit leda tak do Lán na buřty, ne na summit

07.04.2026 21:50 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Komentátor Petr Holec ostře kritizuje prezidenta Petra Pavla a jeho spor s vládou ohledně účasti na summitu NATO. Podle něj vláda premiéra Andreje Babiše postupuje správně, když prezidenta na klíčové jednání nepouští. Tvrdí, že hlava státu dnes fakticky vystupuje jako lídr opozice.

Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Holec ve svém komentáři nešetří ostrými slovy. Prezident podle něj „kňučí“ a vláda ho podle něj správně nechce pustit na summit NATO. „Žádná vláda na světě nemůže na summity pouštět prezidenta makajícího pro opozici. A taky lháře jako Pavel,“ uvádí.

Připomíná i vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky, který podle něj správně upozornil, že na summitu nemá být přítomna „opozice“. Holec v této souvislosti dodává, že vláda by měla prezidenta držet doma: „Vláda by proto měla držet nepřátelského prezidenta co nejvíc doma. Nejlíp za zdmi Pražského hradu anebo Lán, kam bych ho pustil na buřty s dakaristy.“

Komentátor zároveň odmítá prezidentovu kritiku ohledně obranných výdajů. Podle něj Česko své závazky plní a prezident to ví. „Pavel prostě teď fialovsky lže, když tvrdí, že neplníme své závazky. Plníme – a i on to dobře ví,“ píše Holec.

Podle něj prezident dlouhodobě vystupuje jako opoziční politik. „Přesto stejně jako opozice tvrdí opak, protože je prostě opozičním lídrem, i když kvůli prezidentské volbě lže, že ne,“ dodává.

V další části komentáře zdůrazňuje, že prezident nemá na summitu NATO co dělat, pokud nejde o reprezentaci vládní politiky. „Prezident musí na summitu reprezentovat svou zemi a její politiku, kterou určuje vláda a ne opozice,“ uvádí.

Holec kritizuje i prezidentovo vystupování v zahraničí. „Pavel poslední dobou rozjel vlastní pavlovskou disciplínu, kdy nejen doma, ale i ve světě permanentně kritizuje vlastní zemi a hlavně vládu,“ píše.

Situaci popisuje i vojenskou terminologií: „Řekněme vojensky, že žádný z předchozích prezidentů nikdy nebyl ve válce s vlastní vládou i zemí jako Pavel.“

Podle Holce tak vzniká nebezpečný rozpor v zahraniční prezentaci Česka. Varuje před situací, kdy by na summitu vystupoval premiér s vládní linií a následně prezident s opačným postojem. „A začne hájit opoziční politiku!“ upozorňuje.

Komentátor připomíná, že tradice účasti prezidentů na summitech NATO podle něj platí jen za předpokladu, že hlava státu jedná v souladu s vládou. „Nic nikdy není zadarmo, ne?“ uzavírá.

Psali jsme:

O čem se nemluví kolem Petra Pavla, Trumpa a NATO
„Pacienti.“ Babiš oslavil postup Česka nad Dánskem a bylo zle
„To je snad vtip.“ Nad dopisem šéfredaktorů
„Média prezidenta.“ Holec: Po Letné se začaly dít věci

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/pavla-poustet-jen-na-burty?fbclid=IwY2xjawRCOyBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETAzdjJpa01meUlxUDFmemtFc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHs-kSe-6VTkbmUifNRfxxLTlFv6lCK9GPbEDPXDjQWeqmVGwt89IfEm6PmKB_aem_wMjAf2iIRqKdeFSANB9Www

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

