Holec udeřil: Pavla pustit leda tak do Lán na buřty, ne na summit

Holec ve svém komentáři nešetří ostrými slovy. Prezident podle něj „kňučí“ a vláda ho podle něj správně nechce pustit na summit NATO. „Žádná vláda na světě nemůže na summity pouštět prezidenta makajícího pro opozici. A taky lháře jako Pavel,“ uvádí.
Připomíná i vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky, který podle něj správně upozornil, že na summitu nemá být přítomna „opozice“. Holec v této souvislosti dodává, že vláda by měla prezidenta držet doma: „Vláda by proto měla držet nepřátelského prezidenta co nejvíc doma. Nejlíp za zdmi Pražského hradu anebo Lán, kam bych ho pustil na buřty s dakaristy.“
Mgr. Petr Macinka
Komentátor zároveň odmítá prezidentovu kritiku ohledně obranných výdajů. Podle něj Česko své závazky plní a prezident to ví. „Pavel prostě teď fialovsky lže, když tvrdí, že neplníme své závazky. Plníme – a i on to dobře ví,“ píše Holec.
Podle něj prezident dlouhodobě vystupuje jako opoziční politik. „Přesto stejně jako opozice tvrdí opak, protože je prostě opozičním lídrem, i když kvůli prezidentské volbě lže, že ne,“ dodává.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Holec kritizuje i prezidentovo vystupování v zahraničí. „Pavel poslední dobou rozjel vlastní pavlovskou disciplínu, kdy nejen doma, ale i ve světě permanentně kritizuje vlastní zemi a hlavně vládu,“ píše.
Situaci popisuje i vojenskou terminologií: „Řekněme vojensky, že žádný z předchozích prezidentů nikdy nebyl ve válce s vlastní vládou i zemí jako Pavel.“
Podle Holce tak vzniká nebezpečný rozpor v zahraniční prezentaci Česka. Varuje před situací, kdy by na summitu vystupoval premiér s vládní linií a následně prezident s opačným postojem. „A začne hájit opoziční politiku!“ upozorňuje.
Komentátor připomíná, že tradice účasti prezidentů na summitech NATO podle něj platí jen za předpokladu, že hlava státu jedná v souladu s vládou. „Nic nikdy není zadarmo, ne?“ uzavírá.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku