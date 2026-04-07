Ministerstvo zdravotnictví: Energie na rok 2027 za historicky nejvýhodnějších podmínek

07.04.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ministerstvo zdravotnictví zajistilo nákup elektřiny a zemního plynu na rok 2027 pro organizace ve své působnosti.

Foto: mzcr.cz
Popisek: Ministerstvo zdravotnictví ČR

V rámci aukce na Českomoravské komoditní burze Kladno dosáhlo historicky nejnižších násobících koeficientů v centralizovaných nákupech, 3 % u elektřiny a 4 % u plynu, a zároveň má již nyní zafixováno téměř polovinu spotřeby.

„Při nástupu do funkce jsem se zavázal, že ve zdravotnictví budeme hospodařit efektivněji. Centralizovaný nákup energií na rok 2027 je jedním z konkrétních kroků, jak zajistit nemocnicím stabilní a předvídatelné podmínky pro jejich fungování. Díky tomu mohou zdravotnická zařízení lépe plánovat své výdaje a soustředit se především na poskytování kvalitní péče pacientům. Zároveň tím posilujeme odpovědné nakládání s veřejnými prostředky,” řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nákup se týká všech přímo řízených organizací včetně fakultních nemocnic. Celkový objem činí přibližně 305 tisíc MWh elektřiny a 411 tisíc MWh plynu ročně, což řadí rezort mezi největší veřejné odběratele energií v České republice.

Ministerstvo využívá strategii postupné fixace ceny, která rozkládá nákup v čase a snižuje rizika cenových výkyvů. Konečná cena bude stanovena v průběhu roku 2026.

„V rezortu zdravotnictví nemůžeme uplatňovat spekulativní strategie. Využíváme konzervativní model, který slouží jako efektivní nástroj řízení rizik. Při takto rozsáhlých objemech spotřeby nám umožňuje systematicky optimalizovat výslednou cenu. Díky dosaženému násobícímu koeficientu máme stabilní a transparentní rámec pro jednotlivé fixační kroky v průběhu roku,” uvedl vrchní ředitel sekce centrálních agend Ministerstva zdravotnictví Petr Jarema. Doplnil, že dosažené koeficienty jsou nejnižší v historii centralizovaných nákupů, přibližně 3 % u dodávek elektřiny na vysokém napětí a 4 % u zemního plynu.

Pozitivní zprávou rovněž je, že se již v průběhu roku podařilo zafixovat výhodnou cenu pro přibližně 46 % objemu energií na rok 2027, a to ještě před eskalací aktuálního konfliktu na Blízkém východě.

Ministerstvo zdravotnictví vzhledem k významu nákladů na energie věnuje této oblasti dlouhodobě zvýšenou pozornost a využívá také odborné podpory makléřů z Českomoravské komoditní burzy Kladno.

