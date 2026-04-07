Macinka udeřil na Pavla. Na sítích výbuch: „Komouš má sedět doma“

Prezident Petr Pavel odmítá, že by mu ministr zahraničí mohl určovat, zda se má účastnit mezinárodních summitů. Reaguje tak na výroky šéfa diplomacie Petra Macinky (Motorsté sobě), podle kterého zahraniční politiku řídí vláda.
Pavel svůj postoj vysvětlil v debatě se studenty Mendelovy univerzity v Brně. Upozornil přitom na ústavní roli hlavy státu při zastupování země navenek.
„Ústava říká, že prezident zastupuje zemi navenek, což znamená, že prezident jako první ústavní činitel se z principu účastní jednání na té nejvyšší úrovni,“ řekl Pavel studujícím.
Zároveň odmítl, že by mu ministr mohl účast zakázat. „Ministr zahraničí může doporučovat vládě, ministr zahraničí může mít svůj názor, ale nemůže prezidentovi zakázat nebo povolit účast při zastupování republiky, protože by tím popíral jeho ústavní pravomoci,“ doplnil Pavel.
Otázka účasti na summitech NATO není podle Pavla ničím novým. V minulosti se těchto setkání účastnili jak prezidenti, tak předsedové vlád. Pavel přitom připomněl, že od svého nástupu nechyběl na žádném aliančním summitu – v roce 2023 ve Vilniusu, v roce 2024 ve Washingtonu i loni v Haagu.
Do debaty se ale promítá aktuální politické napětí. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve uvedl, že by měl na summit jet on spolu s ministrem zahraničí. Macinka následně naznačil, že účast prezidenta by vládě nedoporučil.
Macinka: Zahraniční politiku určuje vláda
Ministr zahraničí Petr Macinka dlouhodobě zastává názor, že hlavní slovo má v této oblasti kabinet. Ke sporu s prezidentem se vyjádřil i pro ČTK.
„Zahraniční politiku Česka určuje vláda, ne opozice a summity mezinárodních organizací nejsou vhodným prostředím pro volební kampaň,“ řekl ČTK ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ke sporu s prezidentem Petrem Pavlem o účast na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Proto považuje za správné, když českou delegaci na všech podobných akcích povede premiér.
Svůj postoj ještě vyostřil dalším vyjádřením. „Petr Pavel by o popírání ústavy raději neměl hovořit, když ji sám porušuje. Zahraniční politiku České republiky určuje vláda, nikoli opozice. Prezident pouze jmenuje velvyslance a účastní se pietních aktů, zatímco vláda rozhoduje o tom, kdo bude zemi reprezentovat. Summity mezinárodních organizací rovněž nejsou vhodným prostředím pro volební kampaň. I proto se domnívám, že je správné, když českou delegaci na všech podobných akcích povede premiér. Nejsme prezidentská republika,“ uvedl Macinka.
Napětí mezi prezidentem a ministrem není nové. Už dříve se dostali do sporu například kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Motoristé následně začali Pavla označovat za zástupce opozice.
Pavel přesto trvá na tom, že ke změně zavedené praxe není důvod a že účast prezidenta na vrcholných jednáních odpovídá ústavnímu pořádku.
Na sociální síti X se po zveřejnění informací ČT24 objevily i kritické reakce vůči prezidentovi. Někteří komentující zpochybňovali jeho roli na podobných jednáních a připomínali jeho dřívější výroky směrem k USA.
Jeden z uživatelů to shrnul s tím, že prezident sice může projevit zájem, ale nemusí být vítaný. „Pavel sice zájem projevit může, ale není žádán, s odporným Trumpem si přece ruku nepodá,“ narážel na dřívější výroky prezidenta Petra Pavla, v nichž se vůči Donaldu Trumpovi vymezoval.
Vedle kritiky se objevily i komentáře, které prezidenta naopak hájí a považují jeho postup za správný. Diskutér upozornil na to, že Pavel podle něj jedná v souladu se svou rolí a měl by Česko reprezentovat i na mezinárodní úrovni. „Motoristická trollí farma v komentářích už zase řádí. Prezident to samozřejmě dělá velmi dobře a má pravdu. V zásadě zde o nic nejde, nicméně určitě budu rád, když ČR na tomto mezinárodním setkání bude reprezentovat někdo jako Petr Pavel a ne pánové Macinka a Zůna,“ uvedl.
Další reakce už byla výrazně ostřejší a zpochybňovala prezidentovy aktivity i jeho vystupování na veřejnosti. Objevila se kritika jeho návštěvy mezi studenty a připomínána byla i jeho minulost „Proč soudruh generál prezident jezdí za studenty do škol? To nemá nic lepšího na práci? Indoktrinovat děti svými „názory“, které budou za měsíc již minulostí, protože protokoláři poskytnou nové noty? Nebo hledá u dětí zastání? Je to fešák a bolševickou minulost si odpracoval,“ dodal komentující,
Některé komentáře mířily přímo na osobu prezidenta a jeho vystupování. „On vždycky někde něco posere a pak si chudák chodí poplakat někomu na rameno. Takový exot tady nebyl. Není to chlap, ale uplakánek,“ nešetřil přispěvatel do diskuse Petra Pavla kritikou a zpochybnil jeho chování.
I další připomínali prezidentovu komunistickou minulost: „Komouš, co schvaloval napadení vlastní země Russáky by měl sedět doma na prdeli,“ konstatoval.
A opakovaně se objevily i výtky k jeho aktivitám mezi studenty. „Když ho to pořád láká chodit do škol, tak ať se vyprdne na prezidentování a jde učit třeba dějiny komunismu,“ zaznělo.
Jiný uživatel reagoval s tím, že ministr zahraničí Petra Pavla „parádně vykleštil“. Na to navázaly i další reakce, které opět sklouzly k osobním urážkám. „Co si to komunistické prase o sobě vlastně myslí.“
V diskusi zazněly i argumenty opírající se o ústavní uspořádání České republiky. „V parlamentním systému zastupuje stát předseda vlády a v prezidentském systému zastupuje stát prezident. Česká republika má parlamentní systém.“
