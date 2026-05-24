„Idi*t a lump.“ Zeman si před demonstrací nebral servítky

Bývalý prezident Miloš Zeman poskytl ještě před svým vystoupením na demonstraci proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně rozhovor televizi Brno 1. V něm vysvětlil, proč před samotným projevem zamířil do Kounicových kolejí, jednoho ze symbolů nacistického teroru na Moravě. Který národ více ublížil českému národu?
„Přijal jsem pozvání organizátorů protestní demonstrace proti konání sudetoněmeckého dne. A protože Kounicovy koleje jsou popravištěm a protože si budeme připomínat právě popravy českých vlastenců v době, kdy protektorátu vládl sudetský Němec Karl Hermann Frank, považoval jsem za potřebné ještě před svým vystoupením vyjádřit úctu obětem nacismu,“ uvedl Zeman.
Bývalá hlava státu se vyjádřila také ke zhanobení památníku prezidenta Edvarda Beneše v Brně, kde aktivisté polili ruce sochy červenou barvou a připojili nápis „Český nácek“. Zeman na to podle svých slov odpověděl citací Adolfa Hitlera z roku 1938.
Podle něj tato slova vystihují podstatu celého sporu. „Myslím si, že to je naprosto vystihující odpověď,“ dodal.
Na otázku, proč je důležité připomínat mladší generaci události druhé světové války, Zeman odpověděl, že právě zapomínání na minulost může vést k jejímu opakování.
„Především proto, aby se tyto události neopakovaly, třeba v podobě třetí světové války,“ uvedl. Připomněl také známou myšlenku filozofa George Santayany, podle níž je ten, kdo zapomene svou minulost, odsouzen ji znovu prožít.
Zeman se rázně vymezil i vůči samotnému útoku na Benešův památník. Podle něj lze v této souvislosti mluvit buď o kolaborantech, nebo o neonacistech.
„Když někdo napíše, že Beneš je nácek, o člověku, který celý život bojoval proti nacismu, tak je to v první řadě idiot a v druhé řadě lump,“ prohlásil bývalý prezident.
Ve svém projevu připomněl roli sudetských Němců v době před Mnichovem i za protektorátu a ostře kritizoval konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Zároveň vyzval demonstranty, aby své rozhořčení promítli do voleb.
Obyvatelům Brna vzkázal, že mají právo nevolit zastupitele, kteří se sjezdem souhlasili. Podobně podle něj mohou voliči postupovat i ve volbách senátních, krajských či parlamentních vůči stranám a kandidátům, kteří nepodpořili usnesení Poslanecké sněmovny odsuzující konání sudetoněmeckého sjezdu.
Největší pozornost ale vzbudila jeho slova směrem k prezidentu Petru Pavlovi, který udělil záštitu festivalu Meeting Brno, v jehož rámci se sjezd koná.
„Máte právo nevolit toho, kdo dal sudetoněmeckému sněmu svoji záštitu,“ prohlásil Miloš Zeman.
Demonstrující jeho vystoupení ocenili potleskem a skandováním „Ať žije Zeman“. Na akci podle odhadů dorazilo několik tisíc lidí. Demonstraci provázelo horké počasí a podle informací z místa museli u některých účastníků zasahovat záchranáři.
