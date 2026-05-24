Söder: Sudetští Němci s Posseltem v čele vytvořili „evropské dílo míru“

Markus Söder dorazil do Česka v souvislosti se sudetoněmeckým sjezdem, který se konal v Brně vůbec poprvé na území České republiky. Po účasti na akci zamířil do Prahy, kde ho na Pražském hradě přijal prezident Petr Pavel.
Šlo o reciproční návštěvu po Pavlově cestě do Bavorska v květnu 2023 a jednat se mělo mimo jiné o bezpečnosti, konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy. Söder už dříve řekl, že účastí na sjezdu chce vyjádřit podporu sudetským Němcům.
„Dříve ležely naše země na okraji bloků, dnes společně utváříme srdce Evropy,“ napsal Söder na síti X po setkání s českou hlavou státu. Vyzdvihl také společnou kulturu a rozsáhlý příhraniční prostor, který podle něj obě země spojuje.
Dále zmínil, že Bavorsko a Česko chtějí dál rozvíjet spolupráci v oblasti vzdělávání, vysokých škol, vědy i dopravy. Zdůraznil například podporu výstavby západo-východních silničních a železničních spojení. „Bavorsko je zároveň advokátem Česka v Německu,“ uvedl.
Zároveň označil současnou dobu za období nových mezinárodních krizí a válek, kdy je podle něj evropská spolupráce důležitější než kdy dřív. Setkání s Petrem Pavlem popsal jako „přátelské zakončení důležité cesty do Česka“.
Bayern und #Tschechien sind Freunde und Partner: Vielen Dank an Präsident Petr Pavel @prezidentpavel für die Einladung auf seinen Amtssitz in Prag. Bayern und Tschechien haben die letzten Jahre ein neues Kapitel der Zusammenarbeit aufgeschlagen. Das werden wir weiter… pic.twitter.com/j3o0ka4Woi— Markus Söder (@Markus_Soeder) May 24, 2026
Výrazně se vyjádřil i k sudetoněmeckému sjezdu v Brně, který označil za symbol smíření.
„Sudetští Němci jsou staviteli mostů pro mír a smíření v Evropě. První Sudetoněmecký den v Česku vysílá historické poselství,“ pokračoval Markus Söder.
Podle něj vytvořili sudetští Němci pod vedením Bernda Posselta během desetiletí „evropské dílo míru“ a místo revanšismu vsadili na společné soužití.
„Sudetští Němci jsou čtvrtým kmenem v Bavorsku. Přišli s málem materiálního majetku, ale s velkým věděním, pílí a silným srdcem,“ uvedl bavorský premiér. Dodal také, že si v Bavorsku vybudovali nový domov, aniž by zapomněli na svou původní vlast, tradice či kulturu.
Die Sudetendeutschen sind Brückenbauer für Frieden und Versöhnung in Europa: Der erste #SudetendeutscherTag in Tschechien sendet eine historische Botschaft. Das große Friedensfest mit der herzlichen Aufnahme in Brünn ist der Beginn für noch mehr Freundschaft und Zusammenarbeit.… pic.twitter.com/nJkc8BPTbu— Markus Söder (@Markus_Soeder) May 24, 2026
Jeho návštěvu na sociální síti okomentoval také prezident Petr Pavel s tím, že česko-německé vztahy musí stát na vzájemném respektu a společném pohledu do budoucnosti.
„Shodli jsme se, že česko-německé vztahy stojí na vzájemném respektu a společném pohledu do budoucna a že minulost nesmí být překážkou dobrých sousedských vztahů,“ uvedl Pavel.
Prezident zároveň připomněl, že Bavorsko patří mezi klíčové ekonomické partnery České republiky.
„O to důležitější je dále rozvíjet spolupráci například v dopravě, obchodu, kultuře, cestovním ruchu či zdravotnictví,“ napsal Pavel po jednání na Pražském hradě.
Na Pražském hradě jsem přivítal bavorského ministerského předsedu Markuse Södera. Naše setkání navázalo na mé přijetí v Selbu v květnu 2023.— Petr Pavel (@prezidentpavel) May 24, 2026
