Söder: Sudetští Němci s Posseltem v čele vytvořili „evropské dílo míru“

24.05.2026 21:20 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Bavorský premiér Markus Söder po setkání s prezidentem Petrem Pavlem uvedl, že Bavorsko a Česká republika jsou přátelé a partneři. Obě země podle něj v posledních letech otevřely „novou kapitolu spolupráce“, kterou chtějí dál prohlubovat. Sudetoněmecký sjezd v Brně označil za „svátek míru“ a důležitý signál svobody a smíření v Evropě.

Popisek: Bavorský premiér Markus Söder

Markus Söder dorazil do Česka v souvislosti se sudetoněmeckým sjezdem, který se konal v Brně vůbec poprvé na území České republiky. Po účasti na akci zamířil do Prahy, kde ho na Pražském hradě přijal prezident Petr Pavel.

Šlo o reciproční návštěvu po Pavlově cestě do Bavorska v květnu 2023 a jednat se mělo mimo jiné o bezpečnosti, konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy. Söder už dříve řekl, že účastí na sjezdu chce vyjádřit podporu sudetským Němcům.

„Dříve ležely naše země na okraji bloků, dnes společně utváříme srdce Evropy,“ napsal Söder na síti X po setkání s českou hlavou státu. Vyzdvihl také společnou kulturu a rozsáhlý příhraniční prostor, který podle něj obě země spojuje.

Dále zmínil, že Bavorsko a Česko chtějí dál rozvíjet spolupráci v oblasti vzdělávání, vysokých škol, vědy i dopravy. Zdůraznil například podporu výstavby západo-východních silničních a železničních spojení. „Bavorsko je zároveň advokátem Česka v Německu,“ uvedl.

Zároveň označil současnou dobu za období nových mezinárodních krizí a válek, kdy je podle něj evropská spolupráce důležitější než kdy dřív. Setkání s Petrem Pavlem popsal jako „přátelské zakončení důležité cesty do Česka“.

 

 

Výrazně se vyjádřil i k sudetoněmeckému sjezdu v Brně, který označil za symbol smíření.

„Sudetští Němci jsou staviteli mostů pro mír a smíření v Evropě. První Sudetoněmecký den v Česku vysílá historické poselství,“ pokračoval Markus Söder.

Podle něj vytvořili sudetští Němci pod vedením Bernda Posselta během desetiletí „evropské dílo míru“ a místo revanšismu vsadili na společné soužití.

„Sudetští Němci jsou čtvrtým kmenem v Bavorsku. Přišli s málem materiálního majetku, ale s velkým věděním, pílí a silným srdcem,“ uvedl bavorský premiér. Dodal také, že si v Bavorsku vybudovali nový domov, aniž by zapomněli na svou původní vlast, tradice či kulturu.

 

 

Jeho návštěvu na sociální síti okomentoval také prezident Petr Pavel s tím, že česko-německé vztahy musí stát na vzájemném respektu a společném pohledu do budoucnosti.

„Shodli jsme se, že česko-německé vztahy stojí na vzájemném respektu a společném pohledu do budoucna a že minulost nesmí být překážkou dobrých sousedských vztahů,“ uvedl Pavel.

Prezident zároveň připomněl, že Bavorsko patří mezi klíčové ekonomické partnery České republiky.

„O to důležitější je dále rozvíjet spolupráci například v dopravě, obchodu, kultuře, cestovním ruchu či zdravotnictví,“ napsal Pavel po jednání na Pražském hradě.

 

