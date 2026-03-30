Nepil (ANO): Bez diskuse. Bez vysvětlení. Bez zájmu

Ve čtvrtek jsme chtěli na zastupitelstvu "velké Prahy" otevřít úplně základní téma: jak zlepšit vnitrobloky na pražských sídlištích.
Místa, kde si hrají děti, kde se potkávají sousedé, kudy denně chodíme domů. Místa, která mají obrovský potenciál – ale často taky realitu v podobě rozbitých laviček, chybějící zeleně, špatného osvětlení nebo zanedbaného prostoru.
Přišli jsme s konkrétním návrhem: vytvořit fond na revitalizaci vnitrobloků, který by městským částem pomohl s přípravou i realizací projektů. Protože realita je jednoduchá – bez podpory města na to řada radnic prostě nemá prostředky.
A jak to dopadlo?
Koalice tenhle bod ani nepustila na program.
Bez diskuse. Bez vysvětlení. Bez zájmu.
Týká se to i nás na Osmičce. Stačí se projít po některých sídlištích – vnitrobloky si zaslouží víc než jen přehlížení. Nejde o žádný luxus. Jde o normální prostředí pro život.
A nebyly to jen vnitrobloky.
Koalice odmítla řešit i další témata, která se Pražanů přímo dotýkají:
– stav pražských náplavek
– dostupné bydlení a nevyužité stovky milionů
– podezřelou dražbu v Braníku, kterou řeší policie
– nebo třeba využití energie z metra D
Jinými slovy: o nepříjemných věcech se prostě mluvit nebude.
A to je škoda. Protože město se neposouvá tím, že zavřeme dveře a budeme dělat, že problémy neexistují.
Radomír Nepil
