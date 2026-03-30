Nepil (ANO): Bez diskuse. Bez vysvětlení. Bez zájmu

30.03.2026 9:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke snaze oživit vnitrobloky na sídlištích.

Foto: archiv Radomíra Nepila
Popisek: Radomír Nepil

Ve čtvrtek jsme chtěli na zastupitelstvu "velké Prahy" otevřít úplně základní téma: jak zlepšit vnitrobloky na pražských sídlištích.

Místa, kde si hrají děti, kde se potkávají sousedé, kudy denně chodíme domů. Místa, která mají obrovský potenciál – ale často taky realitu v podobě rozbitých laviček, chybějící zeleně, špatného osvětlení nebo zanedbaného prostoru.

Přišli jsme s konkrétním návrhem: vytvořit fond na revitalizaci vnitrobloků, který by městským částem pomohl s přípravou i realizací projektů. Protože realita je jednoduchá – bez podpory města na to řada radnic prostě nemá prostředky.

A jak to dopadlo?

Koalice tenhle bod ani nepustila na program.

Bez diskuse. Bez vysvětlení. Bez zájmu.

Týká se to i nás na Osmičce. Stačí se projít po některých sídlištích – vnitrobloky si zaslouží víc než jen přehlížení. Nejde o žádný luxus. Jde o normální prostředí pro život.

A nebyly to jen vnitrobloky.

Koalice odmítla řešit i další témata, která se Pražanů přímo dotýkají:

– stav pražských náplavek

– dostupné bydlení a nevyužité stovky milionů

– podezřelou dražbu v Braníku, kterou řeší policie

– nebo třeba využití energie z metra D

Jinými slovy: o nepříjemných věcech se prostě mluvit nebude.

A to je škoda. Protože město se neposouvá tím, že zavřeme dveře a budeme dělat, že problémy neexistují.

Radomír Nepil

  • ANO 2011
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jinde na netu:

Bílkoviny pravděpodobně jíte ve špatnou denní dobuBílkoviny pravděpodobně jíte ve špatnou denní dobu Využití anabolického okna pro růst svalůVyužití anabolického okna pro růst svalů

