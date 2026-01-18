Nepil (ANO): Patrik by nikdy vědomě nešel do něčeho špinavého

Musím se zastat svého kolegy Patrik Nacher v té aktuální ‚kauze‘. Tohle chování totiž přesně odpovídá tomu, jak on dlouhodobě funguje směrem k veřejnosti.
Je to jeden z těch politiků, který se nestraní lidí a je ochotný podat pomocnou ruku i těm, které osobně vůbec nezná. Patrik prostě funguje tak, že když ho někdo požádá o schůzku nebo o pomoc, nezačne ho lustrovat, ale snaží se vyjít vstříc. Jak sám řekl – neměl ty detaily, znal dotyčného jen z médií jako úspěšného sportovce a prostě šel na jídlo.
Upřímně mi vadí, jak část médií rezignovala na kontext. Tohle není fér informování, ale zjednodušování reality, protože bez toho by žádná aféra nevznikla. Požadovat po politikovi, aby prověřoval rejstřík každého, s kým se potká na veřejnosti, je podle mě mimo realitu.
Patrik by nikdy vědomě nešel do něčeho špinavého. Držím mu palce, ať se ten humbuk rychle uklidní.
Radomír Nepil
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.