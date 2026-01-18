Nepil (ANO): Patrik by nikdy vědomě nešel do něčeho špinavého

19.01.2026 11:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Patriku Nacherovi (ANO).

Nepil (ANO): Patrik by nikdy vědomě nešel do něčeho špinavého
Foto: archiv Radomíra Nepila
Popisek: Radomír Nepil

Musím se zastat svého kolegy Patrik Nacher v té aktuální ‚kauze‘. Tohle chování totiž přesně odpovídá tomu, jak on dlouhodobě funguje směrem k veřejnosti.

Je to jeden z těch politiků, který se nestraní lidí a je ochotný podat pomocnou ruku i těm, které osobně vůbec nezná. Patrik prostě funguje tak, že když ho někdo požádá o schůzku nebo o pomoc, nezačne ho lustrovat, ale snaží se vyjít vstříc. Jak sám řekl – neměl ty detaily, znal dotyčného jen z médií jako úspěšného sportovce a prostě šel na jídlo.

Upřímně mi vadí, jak část médií rezignovala na kontext. Tohle není fér informování, ale zjednodušování reality, protože bez toho by žádná aféra nevznikla. Požadovat po politikovi, aby prověřoval rejstřík každého, s kým se potká na veřejnosti, je podle mě mimo realitu.

Patrik by nikdy vědomě nešel do něčeho špinavého. Držím mu palce, ať se ten humbuk rychle uklidní.

Radomír Nepil

  • ANO 2011
  • krajský zastupitel
Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

Nacher , ANO , Nepil

