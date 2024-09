Nepil (ANO): Zpověď oběti Ivana Bartoše!

Zpověď oběti Ivana Bartoše!

Už chvíli přemýšlím nad tím, jestli tady zveřejnit text jednoho nešťastného člověka, který dnes a denně musí pracovat a potýkat se s následky zpackané digitalizací stavebního řízení. Od Ivana Bartoše, který celou tu katastrofu spískal, se pořád dozvídáme, že systém běží od prvního dne - zapomíná dodat, že sice běží, ale v praxi pořádně nefuguje.

Samotný Informační systém stavebního řízení a portál stavebníka je jen částí celého příběhu. Ten průšvih je mnohem hlubší. Čekají nás soudní žaloby pro nedodržení úředních postupů, protože ty prostě dodržet nejdou a aby aspoň něco fungovalo, úředníci v podstatě obcházejí zákon. Někdo může být rád, ale někdo toho může využít a soudně shodit stavební povolení nebo územní plán, může se soudit o škody...

Stojí to za přečtení:

Prvopočátek umístění každé stavby je v územním plánu (obec vám skrze územní plán určuje kde můžete stavět). Digitalizace začala tedy u územního plánování s velkou novelou stavebního zákona v roce 2012, pokračovalo se v roce 2017, s další novelou stavebního zákona, kdy začalo digitálně pracovat na základě digitálních ÚAP v územním plánování a k tomu probíhala školení, metodická stanoviska, vzorové projekty atd.

V roce 2021 přichází Velká novela stavebního zákona (vyhlášená i zákonem roku) a zavádí jednotnou standardizaci digitalizace územních plánů. K tomu opět byly k dispozici vzory, metodika všechno řádně a včas.

Jediné, co měl Bartoš udělat, pokračovat v nastaveném systému změny stavebního řádu a územního plánování. Což zrušil a tím to celé podělal.

Oba systémy - digitalizace stavebního řízení a Národní geoportál územního plánování - nikdo z lidí, kteří to měli používat až do 1.7.2024 neviděl. Stavební úřady, úřady územního plánování, dotčené orgány ani projektanti. Žádná školení, žádné metodiky, žádné faktické prezentace - NIC. A ještě 14 dní před účinností novely nebyly zveřejněny ani zásadní prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu - o požadavcích na výstavbu a o ÚAP a územně plánovacích dokumentacích!!!

Tak ABSOLUTNĚ TRISTNÍ situaci za celý svůj profesní život nepamatuju. A nejsem sama, jde to napříč profesními komorami i úřady, včetně krajských úřadů. Nevím, jak lépe popsat situaci, než že Bartoš je lhář a srab a měl by se všemi piráty táhnout někam. Škody, které způsobil, jsou naprosto neuvěřitelné. Dosud se mluví jen o stavebním řízení a zcela se pomíjí územní plánování, které taky stojí a nefunguje, ačkoli digitalizace je v územním plánování stokrát předchystanější, než ve stavebním řízení. A ve všem mají investoři (lidi, developeři, města a obce) peníze - hypotéky, dotace.

MMR je moje profesní ministerstvo, Ústav územního rozvoje skvělý metodický ústav ministerstva... vždy všechno precizně fungovalo?? a systematicky postupovalo dopředu. Mohla bych psát hodiny a dávat příklady... Ale hlupákům, co tomu nerozumějí, nevědí, o co jde a myslí si, že Bartoš něco nového začal, že to on přišel s něčím převratným, ačkoli on to právě zastavil, odsunul, zrušil, co blijí na předchozí vlády, aniž by tušili, jak obrovský posun ve stavebním řízení a územním plánování se udělal, to nejde vysvětlit.

Jedinou šancí je novela novely - nové přechodné ustanovení o souběhu vedení spisu v tištěné i digitální podobě, aby se mohlo fungovat a současně opravit, co Bartoš zničil. A ten blb by měl rezignovat, protože naprosto selhal. Arogantní, nekompetentní lhář a srab.

Radomír Nepil ANO 2011



