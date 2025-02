Nerudová (STAN): Je čas poslat Putinovy vojáky tam, kam patří - zpátky do Ruska

Jsou to tři roky od rána plného zděšení, kdy jsem nemohla a nechtěla uvěřit, co jsem na mobilu viděla. Realita však byla neúprosná. Dnes, tři roky od začátku ruské invaze, si stále vybavuji první záběry bomb dopadajících na ukrajinské domovy. Vzpomínám, jak jsem každý večer myslela na strach, s jakým mámy na Ukrajině ukládají děti spát. Chtělo se mi plakat.

Nikdy nezapomenu na vlaky vyděšených ukrajinských maminek s malými dětmi přijíždějících na česká nádraží. Češi spontánně otevřeli svá srdce a přijali jako samozřejmost, že musí pomáhat. To je to silné Česko, to je naše země - ochotná postavit se proti zlu, připravena pomoci v dobách nejtěžších a ukázat celému světu, že my, Češi, máme odvahu a budeme vždy stát za svobodou. Všem za to z celého srdce děkuji.

Anketa Máte strach z rostoucích volebních výsledků AfD? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1230 lidí

V této odporné agresi byla mnohokrát překročena hranice představitelného. Rusové se neštítí vraždit nevinné, bombardovat dětskou onkologii, divadlo plné lidí, masakrovat civilisty i unášet děti. Putinovy hodnoty jsou přesným opakem těch našich - lež je povýšena nad pravdu, odporná invaze je nazývána speciální operací, napadená země je označována za viníka a hrdinná obrana je líčena jako útok. Odmítám takové vidění světa.

Jak si my, v relativním bezpečí, můžeme dovolit být unavení válkou? Ukrajinští vojáci stále statečně bojují - i za nás. Není pravda, že čím slabší Ukrajina, tím rychlejší mír. Cesta k míru vede přesně opačným směrem. A je mi lhostejné, co o tom někteří profesionální rozsévači strachu každý den v televizi tvrdí.

Poslední tři roky nebyly jednoduché. Žijeme v turbulentních časech. To, co nás šokovalo, se už po třech letech stalo součástí našich životů. Díky odvaze Ukrajinců a otevřeným srdcím mnoha z vás ale zlo neuspělo.

Děkuji všem, kterým není situace na Ukrajině jedno. Nesmíme jen přihlížet. Proto v Evropském parlamentu podporuji každou možnost Ukrajině pomoci. Proto jsem přišla a v nejbližší době přijdu s konkrétními návrhy, jak využít zmrazené ruské peníze či prostředky z covidových půjček na evropskou obranu a pomoc Ukrajině. Evropa nesmí přihlížet, musí konat a mít odvahu.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. STAN

Profil není používán

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky