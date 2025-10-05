Nerudová (STAN): Naše země patří do EU a NATO, patří na Západ. Tečka

06.10.2025 7:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům voleb.

Nerudová (STAN): Naše země patří do EU a NATO, patří na Západ. Tečka
Foto: ČT24
Popisek: Danuše Nerudová

Přátelé, výsledek voleb je hořkosladký, ale nesmíme to vzdát. Gratuluji vítězům a všem, kteří uspěli.

Mám radost z více než 11 % pro Starosty. Je to závazek a výkop k další tvrdé práci. Devadesát dva mandátů pro vládní koalici a Piráty je zklamáním, ale k 101 chyběl kousek. Je to ale síla, kterou bude slyšet.

Já budu slyšet. Nevzdám to. Nesmíme dovolit chaos ani experimenty s naší zahraniční orientací. Naše země patří do EU a NATO, patří na Západ. Tečka.

Ani na vteřinu nepochybuji, že jako Starostové budeme pracovitou opozicí, která se poučí z minulých chyb. Musíme být odvážnější, víc naslouchat, být mezi lidmi a odvádět viditelnou a tvrdou práci. S pochopením pro obavy a starosti lidí. Bez výmluv, s pokorou i odvahou konat.

Slyším silný hlas mladých. Řekli jste si o své zástupce. A právem. Váš hlas budu dál zvedat, ještě konkrétněji. Jsem ráda, že nás v politice bude více a těším se na spolupráci.

Tuhle zemi máme rádi. Pečujme o ni společně. S klidem, odvahou a nadějí, že se to v dobré obrátí. Už po prvním kole prezidentské volby v roce 2023 jsem říkala, že nic nekončí, ale začíná.

Teď je čas začít znovu a naplno. Je to na nás všech. Děkuju.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
