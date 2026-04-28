Nerudová (STAN): Strach často umlčí. Šok paralyzuje

Pouze ano znamená ano. Dnes jsme v Evropském parlamentu odhlasovali, že právě tohle má být základem definice znásilnění.
Zní to jednoduše. Ale v Evropě to dodnes jednoduché nebylo. V některých zemích se znásilnění pořád posuzuje podle toho, jestli se oběť dostatečně bránila, místo aby se řešilo to podstatné, jestli vůbec dala souhlas.
A pak je tu realita, kterou nelze přehlížet. Stránky, které učí muže, jak ženy omámit, napadnout a vyhnout se odhalení. Mají desítky milionů zobrazení. To není okrajový problém. To je něco, co se děje.
Právě proto nemůže být definice znásilnění postavená na tom, jestli někdo řekne „ne“. Protože strach často umlčí. Šok paralyzuje. A tělo někdy prostě zmrzne.
Musí stát na tom, jestli zazní jasné, svobodné „ano“. Dnes jsme řekli jasně: pouze ano znamená ano.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
