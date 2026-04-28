Nerudová (STAN): Strach často umlčí. Šok paralyzuje

28.04.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nové definici znásilnění.

Foto: TN
Popisek: Danuše Nerudová v rozhovoru pro Napřímo

Pouze ano znamená ano. Dnes jsme v Evropském parlamentu odhlasovali, že právě tohle má být základem definice znásilnění.

Zní to jednoduše. Ale v Evropě to dodnes jednoduché nebylo. V některých zemích se znásilnění pořád posuzuje podle toho, jestli se oběť dostatečně bránila, místo aby se řešilo to podstatné, jestli vůbec dala souhlas.

A pak je tu realita, kterou nelze přehlížet. Stránky, které učí muže, jak ženy omámit, napadnout a vyhnout se odhalení. Mají desítky milionů zobrazení. To není okrajový problém. To je něco, co se děje.

Právě proto nemůže být definice znásilnění postavená na tom, jestli někdo řekne „ne“. Protože strach často umlčí. Šok paralyzuje. A tělo někdy prostě zmrzne.

Musí stát na tom, jestli zazní jasné, svobodné „ano“. Dnes jsme řekli jasně: pouze ano znamená ano.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

STAN , Nerudová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Byla dosud definice znásilnění problematická?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

