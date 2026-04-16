Nerudová (STAN): Tak tohle byla jízda. Čtyři měsíce práce

Tak tohle byla jízda. Čtyři měsíce práce, které navenek skoro nebyly vidět. Desítky schůzek, vyjednávání, hledání kompromisů a hodiny příprav za zavřenými dveřmi.
A pak přijde moment, kdy návrhy, za které čtyři měsíce bojujete, projdou na výboru drtivou většinou. V tu chvíli víte, že i ta jednání do dlouhých nočních hodin měla smysl.
Mám za sebou důležitý krok. Ještě ale není hotovo. Čeká nás hlasování na plénu a následně trialog v Radě. Takže jedeme dál!
S kým jiným oslavit tenhle milník než s mým týmem, který v tom jede od prvního dne se mnou. Děkuju! Jak vidíte… konfety jsem opravdu nečekala a myslím, že odteď je budu mít spojené s tímto dnem.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
