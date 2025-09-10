Nerudová (STAN): Ukrajina patří do Evropské unie

10.09.2025 20:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Ukrajině.

Nerudová (STAN): Ukrajina patří do Evropské unie
Foto: Repro ČT
Popisek: Danuše Nerudová

Dnešní hlasování v Evropském parlamentu má obrovský význam. O víkendu podniklo Rusko největší útok na Ukrajinu od začátku války, v Kyjevě přišla o život roční holčička. A dnes Ukrajina čelila dalšímu útoku, který si vyžádal životy více než dvaceti lidí.

Právě proto jsme dnes jasně řekli: Ukrajina patří do Evropské unie. Je to silný signál, že v boji za svobodu a demokracii není sama. Teď je na Komisi a Radě, aby náš závazek proměnily v konkrétní kroky a daly Ukrajině jasný plán cesty k členství.

Žádný rudý ani ruský nok nebudou rozhodovat o tom, zda Ukrajina smí vstoupit do EU.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
