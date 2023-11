Niedermayer (TOP 09): Česko musí čerpání „evropských“ stovek miliard zlepšit i zrychlit

reklama

Z evropských fondů máme k dispozici stovky miliard, které musíme efektivně využít k transformaci naší ekonomiky tak, aby se její dopady vyhnuly našim firmám a občanům, ale také ke zrychlení tempa naší zpomalující se ekonomiky. Možné to je, ale jen pokud zlepšíme náš systém čerpání unijních peněz.

Čerpání prostředků z fondů EU nám totiž zatím bohužel moc nejde. Není možné tyto peníze čerpat jen proto, abychom je vyčerpali, ale musíme je čerpat cíleně, efektivně a rychle. Žádné "money for nothing", nestačí ani "money for something". Pouze "value for money" musí být kritériem při využití stovek miliard od EU. Tedy hodnota, kterou získáme, musí odpovídat vynaloženým penězům. U každého projektu musí být jasné, co si za tyto peníze kupujeme a proč.

Je proto nutné, aby vznikl transparentní systém, který bude zajišťovat, že unijní peníze budou využívány s ohledem na co nejvyšší efektivitu a přínos pro rozvoj naší ekonomiky. To musíme opravdu co nejrychleji nastavit u Modernizačního fondu, neb disponuje nejvíce penězi určenými přesně na ty oblasti, ve kterých musíme zrychlit. Ale změny vyžaduje i náš přístup k Fondu spravedlivé transformace či kohezní politice.

V tom druhém se ministerstva a další úřady dopracovaly do pozice oddělených “majitelů“ operačních programů. To ale musí vystřídat lepší mezirezortní komunikace a spolupráce s cílem smysluplného a strategického využívání peněz z fondů EU.

#Českomusízrychlit, to je plánem TOP 09, a efektivnější využívání peněz z fondů EU nám pomůže přeřadit na vyšší rychlostní stupeň. Více informací najdete ZDE.

