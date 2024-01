Niedermayer (TOP 09): Je ostuda, že někteří přední politici ztratili odvahu

reklama

České "ne euru" je důsledkem "úspěšného" působení řady vlivných politiků, kteří i toto větší propojení naší země s Unií podrývali. Za velkou skepsí k euru, která jde proti zájmu naší země a její ekonomiky, tedy stojí hlavně pánové Klaus, Zeman či Babiš. Je ostuda, že další přední politici v této situaci ztratili odvahu jasně a srozumitelně za přijetím eura stát.

Od prvních hodin tohoto roku se situace aspoň trochu změnila. Neb to, co je logické a racionální zcela jasně, bez u nás obvyklého mlžení, podpořil prezident Pavel. Věřím, že to bude jistý vliv mít. A ukazuje to, jak důležité je, aby ve vrcholové politice byli lidé, kteří se neřídí jen aktuálními průzkumy preferencí.

